【新冠肺炎】康泰高層親述疫境停團過程　冀6月可先推內地團

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全球大爆發，不少國家實施入境限制，港府亦向除中澳台外地區，發出紅色外遊警示，入境要隔離14日，外遊變得不可行。 受到影響的相信，必定是航空業及旅遊業，早於2月初，專營旅行團的各大旅行社率先暫停內地團，康泰旅行社旅遊管理部總經理的左文偉，危難中要拆解這個「核彈」，個多月來多個決定中，最難決策的，必然凡事的第一次，「最難嘅決定係（暫停）大陸，最唔捨得當然係韓國，救亡幾日就要停嘛！」 作為一所旅行社，一方面想開團保持經營理所當然，但亦同樣擔心「出事」、同事及客人受感染，現時接近完全停工的他，希望能盡快回復開團，他亦富有信心的說，「大陸先發病應該先完啦，我哋都希望6月開得返團。」

上一兩個禮拜（3月上旬），有客做退團手續時話不滿咁講「都無事！點解唔去得呀？」仲有客同我哋講，「要隔離我，我都要去！」好想旅行咁！ 康泰旅行社旅遊管理部總經理左文偉

康泰旅行社旅遊管理部總經理左文偉表示，年三十晚當日決定取消所有內地團，是一個艱難的決定。（梁煥敏攝）

年三十晚停內地團 出「救亡團」一周即「出事」

今年1月底，新冠肺炎疫情開始席捲全球，旅行社接連取消多個地方的旅行團，暫定至4月底，由於多項旅遊限制，加上航班暫停，所有旅行團、自遊行活動幾乎完全停頓，從事旅遊方面的從業員被迫休假、停工，面對近年來一個嚴峻的挑戰，恢復無期，只能見步行步。

康泰旅行社旅遊管理部總經理左文偉表示，初期內地受疫症影響，決定取消所有旅行團，於生意及安全間取捨，難度極大，「當日係年三十晚，之後部份人都會休息過年，要好快決定停唔停，但當地地接已通知好多地方都唔開，又有疫症又無地方去，只好博一下做龍頭停團啦！」

其後想以超低價韓國團、泰國團「救亡」，不出一星期即「出事」，收了客人亦要「回吐」，至今，只能完全停工，他亦嘆非常痛心， 「咁抵玩，好多人報，但因安全而退款，真係痛心！」。

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港人愛好旅行無人不知，面對全球多個地方「封關」，仍有人「唔知死」想如常出發， 「上一兩個禮拜（3月上旬），有客做退團手續時話不滿咁講『都無事！點解唔去得呀？』仲有客同我哋講，『要隔離我，我都要去！』好想旅行咁！」左文偉笑言也想做生意，但也無辦法，亦因為泰國政府隔離政策一改再改，訊息混亂，令業界難以跟從，「我仲好記得個日我哋考慮去機場呼籲旅客停飛，分店仲有客畀錢想出發，到今日（上周中）仲有當地行家話無問題，可以照玩。」

入行多年的他又說，2003年沙士影響本港各個行業，但由於當時未有限制出入境，加上疫症「來得快去得快」，捱得過絕無問題，但這次疫情嚴峻後多，席捲全球，公司重點項目的旅遊點如內地、台灣、韓國、日本及泰國最先停團，影響太大，直言的確有一定壓力，「公司資本上係完全無問題，但往後要恢復時，時間太長，想唔想投資落去有所不同想法。」

東京新宿御苑的櫻花盛開了，但港人今年未能「返鄉下」賞櫻。（Tokyo Arts & Culture）

擬先推海南及西藏團：呢兩個地方算無乜確診

領隊、導遊收入只有數千元底薪，主要是出團小費「多勞多得」，左文偉強調公司暫時無裁員計劃，但明白前線員工未能開工，收入上有所壓力，故曾想堅持出團，「都會擔心會中招，見有行家出事，每次收到消息都會驚一下，每次又叫佢哋要做好防禦。而家無得出團，生計又的確好大影響，所以都希望政府當局等可協助。」現時只能靠底薪過活的職員，公司政策短期內亦有所放寬。

上周起，公司推出本地遊，左表示純粹只為員工多一個選擇去帶團，有所收入，坦言對公司盈利無幫助，顧客反應算是不錯，並已大力推動暑假的外遊團的「早鳥優惠」，認為到時不少地區會「解封」，回復正常。目標6月先推海南、西藏團，「呢兩個地方算無乜確診，加上病毒大陸爆先，應該先完啦，我哋一團會少啲人，多啲空間畀團友，試下做唔做到。」

近年，不少年長人士及家庭客喜歡郵輪假期，問到會否重推有關行情時，左笑說：「仲唔驚咩！」但仍會保留有關行情，但不會大力宣傳，盼外界淡忘。

現時康泰暫停大部份旅行團至4月底，但隨着港府對大多數地區列為紅色旅遊警示，5月出團的機會幾乎微乎其微。現時，康泰只有5所門市仍然開業，用作退票及出售下半年的旅遊產品。問他現時公司有否壓力，他說公司運作多年，現金流無問題，但指現時主要支出仍為員工薪金及租金，會盡量節流「撐住」，但同樣擔心疫情太長，壓力漸增 。