【新冠肺炎】平機會接600宗疫症相關投訴　涉不接待內地人、醫護

受新冠病毒（俗稱武漢肺炎）疫情影響，有餐廳貼出不招待內地人的告示，早前被平機會點名批評或構成殘疾及種族歧視。 平機會主席朱敏健稱，若告示涉及防疫及公理衞生為由，不招待某一國家的人，須視乎是否合理及有需要措施。他稱，暫時未有受歧視對待的人投訴，主要為旁觀者查詢，故未有正式調查行動，只用勸告形式。

平機會主席朱敏健稱，暫時共接獲約600宗投訴，當中包括餐廳貼出不招呼內地人、酒店拒絕醫護人士入住及拒絕本地人及內地人入住，於疫症初期有投訴關於政府封關措施歧視外地人等。他稱，平機會會跟進投訴，會先視乎投訴人是否「受屈人」，即曾被餐廳趕走等，但暫時未有相關情況，全部投訴人均用旁觀者身份作投訴。

他稱，因應未有「受屈人」投訴，平機會採取「速戰速決」方法處理，即聯絡餐廳、透過作出勸喻及公眾教育，未有作出任何調查行動。他希望可以放下分歧，公眾齊心抗疫。

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法例無包括政見、觀點

對於告示涉及違反殘疾及種族歧視，朱説，若告示用防疫及公理衞生為由，不招待某一國家的人，就會考慮涉及殘疾歧視條例；若以語言作理由，如不招待普通話人士，便會向種族歧視方向。不過，他說語言並非介定種族的元素，惟若有人因語言標準而受到歧視待遇，則或會違反種族歧視條例。他稱，現時疫情擴散至全球多國，若仍用防疫為由不招待某一個家的人，「我哋不禁要問呢個措施仲係咪合理有需要可以防止疫症。」

至於有區議員貼出「藍絲與狗不得內進」的告示，他說不同意有關行為，區議員應沒有區別服務當區居民。他稱，相關告示有侮辱性，但現時四條歧視條例未有涉及政見、觀點，故相關告示未有違反現有條例。