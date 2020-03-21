【新冠肺炎】亞博檢測中心轉機人士無入境　無監察去向自行離開

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情於全球擴散，近日多名由外地回港人士確診。醫院管理局於亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院設立驗測中心，讓外地抵港而出現病徵的人士等待測試結果。今日（21日）亞博館中繼續有多名回港人士等待驗測結果，然而有關轉機人士出入境方面卻出現混亂。 有完成檢測人士由英國倫敦出發，於香港轉機返回上海，因發燒被當局要求進行檢測。該名人士未有辦理入境打續，亦無獲當局發監察手帶。她離開亞博館時卻無任何人監測及帶領返回機場，要自行乘機鐵。 另外，當局昨日（20日）被發現未有為進行檢疫人士帶監察手帶，今日即「補鑊」，進行檢測人士於機場時已獲衞生署登記戴手帶。

醫管局昨日起於亞博館及北大嶼山醫院設立檢測中心，讓申報不適或發燒的抵港人士在內進行鼻黏膜測試，並等待驗測結果，若陰性則可離開家居檢疫14日。從美國回港的留學生黃先生今日凌晨5時許下機，8時許抵達亞博館，他由於出現喉嚨痛，故申報不適而被送到亞博館。

黃表示，要在機場等待約一個多小時才被送到亞博館，坦言十分疲累，「好想搵張床瞓低」，希望當局可加快測試過程。而結果呈陰性，他笑言「放心晒，幾鬼驚有事」。昨日有進步檢測人士被發現沒有戴上衞生署配合家居隔離的監察手帶，黃先生指今日在機場時已有衞生署人員為他帶上藍色監測手帶，而亞博館亦有給予一條綠色手帶作辨認。

對於今日公布疑有樣本化驗過程中對調，有兩名陽性人士被放回家。黃先生表示不擔心，直言「相信科技」，並會「祈禱我唔會好似個兩個人咁」。

另外，在亞博館中亦出現出入境混亂的問題。完成檢測的劉小姐是內地人，由英國倫敦返回上海，在香港轉機，她指因發燒，故被當局要求進行檢測，今早約8時半抵達亞博，亦因此錯過了今日返上海的航班，料今日需在機場轉機的位置過夜，明天再乘搭航班。

劉小姐指因她是轉機，故沒有進行入境手續，但有簽署保證書。她離開時僅獨自一人，未有任何職員陪同及監察，若離開亞博後去其他地方再返回機場，恐怕亦沒有人得悉。對於昨日有樣本對調的事件，她表示不擔心，因認為香港的醫療應比內地更好。她又坦言因英國疫情嚴峻，相反內地疫情已大有改善，再加上在英國的學校已放假，故由英國趕回上海。