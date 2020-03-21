【驚安殿堂．新冠肺炎】尖沙咀店周末逼爆　顧客指比平日多三倍　

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

受新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，各國陸續限制出入境，當中包括港人熱門旅遊地點，如日本等。專門售買日本貨品的驚安之殿堂尖沙咀店今日（21日）逼滿人，有部分售賣熟食的貨架被清空，店內有員工不停補貨。

有顧客稱店內人數明顯增多，形容「比平日多三倍」，指擔心會增加感染風險，故不會停留太長時間。

於售賣日本貨品的驚安殿堂尖沙咀分店，在下午約5時多，店內逼滿前往購物的人士，大部分人集中於熟食部，部分食品如飯團等已清空，不少員工陸續補貨上架。店內排隊付款人龍長達數十人，有店員舉起龍尾的紙牌方便顧客。

於店內購買日本食物的朱小姐稱，一個月內平均會到驚安殿堂購物兩次，認為店舖貨品種類齊全，又指今日顧客量明顯增加，「比平日多三倍。」她説多人聚集會增加感染，「但香港邊度都多人」，她會佩戴口罩及消毒，又稱有減少外出，「盡量一日買齊啲嘢。」她又留意到近日港人較鬆懈，以尖沙咀為例，月初猶如「死城」，但近日已漸回復多人。

憂人多風險增加　顧客急買完就快

同樣購買多款日本食物的何小姐稱，過往平均每年去一至兩次日本，不過受疫情影響今年取消外遊計劃，「無奈但都冇辦法。」她稱認為店舖今日人數較多，擔心增加感染風險，故買完便盡快離開。在店外即食日本雪糕的盧小姐及陳小姐稱不是刻意前來購物，認為店內較過往多人，又説自己原計劃到韓國旅遊，雖無奈取消，但認同健康要緊。

【新冠肺炎】下周三、四安排第二輪包機　接回武漢市外的湖北港人
【新冠肺炎】抵港外傭需於僱主家中檢疫　否則遣返　僱主禁再聘請
【新冠肺炎】四人剪手帶違檢疫令被尋獲檢控　林鄭：零容忍
【新冠肺炎】衞生署張竹君：確診數目得人驚　傳染源頭察社區爆發
【新冠肺炎】愉景灣婚禮群組9人染病　涉新郎、外母及20個月大BB
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。