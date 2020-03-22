【新冠肺炎．最新】20宗昨初確診今「入帳」　累計個案恐破300宗

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻。食物及衞生局局長陳肇始形容，現時疫情完全是「戰爭狀態」。截至昨日（21日）下午4時，本港個案累計274宗，包括273宗確診個案和1宗疑似個案。政府宣佈連串防疫措施，包括延遲中學文憑試DSE筆試至4月24日開考，中文及英文科口試取消；康文署場地下星期一開始重新關閉等；加強從外地入境人士進行病毒檢測及加強家居檢疫令的突擊檢查及巡查等。 政府呼籲，市民防疫意識勿鬆懈，避免飲宴及聚餐等所有不必要的外出。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，尚有20宗初步確診個案，很大機會變為確診。惟至昨晚未有公布是否確覆檢結果，料今日「入帳」，有可能突破300宗關口。

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【02:45】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至周六（21日）下午4時，本港合共新增17宗確診個案，累計有273宗確診及1宗疑似個案，衞生署下午公布有20宗初步確診個案，但晚上未有公布相關個案詳情。

新增的17宗個案涉及5男12女，年齡介乎11至70歲，當中13人曾於潛伏期外遊。有兩宗個案暫時屬於病源不明的本地個案，一人為50歲女子，她住在石蔭東邨蔭恆樓，而另一人是48歲男子，他住在淺水灣麗景道24號麗景園，同一個屋苑早前亦有兩人確診。

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衞生署衞生防護中心公布，於3月21日新增17宗確診個案，當中13人曾於潛伏期外遊。（資料圖片／盧翊銘攝）

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【00:00】截至3 月21日下午4時，本港個案累計274宗，包括273宗確診個案和1宗疑似個案。鑑於近日的確診個案大部分是輸入個案及其密切接觸者，或相關人士在病毒潛伏期間有外遊記錄。醫管局和衞生署會加強對從海外返港人士的病毒檢測，包括於香港國際機場為更多海外抵港人士提供樣本瓶，讓他們依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本作檢測。若檢測結果呈陽性反應，衞生防護中心會盡快安排有關人士接受治療。

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