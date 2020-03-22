【新冠肺炎】淺水灣麗景園及石蔭東邨兩個案無外遊　感染源頭未明

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至周六（21日）下午4時，本港合共新增17宗確診個案，累計有273宗確診及1宗疑似個案，衞生署下午公布有20宗初步確診個案，但晚上未有公布相關個案詳情。 新增的17宗個案涉及5男12女，年齡介乎11至70歲，當中13人曾於潛伏期外遊。有兩宗個案暫時屬於病源不明的本地個案，一人為50歲女子，她住在石蔭東邨蔭恆樓，而另一人是48歲男子，他住在淺水灣麗景道24號麗景園，同一個屋苑早前亦有兩人確診。

第263宗個案住石蔭東邨蔭恆樓，無外遊記錄，於3月13日曾到荃灣榮豐工業大廈，及於20日到過石蔭商場。（資料圖片）

石蔭東邨患者沙咀道工廈工作

新增的17宗個案中，有2人病源不明。第263宗個案是一名50歲女子，她有長期病患，住在石蔭東邨蔭恆樓，於荃灣沙咀道榮豐工業大廈工作，她自3月15日起咳嗽，現時在屯門醫院留醫。

另一人是第266宗個案，他是一名48歲男子，住在淺水灣麗景道24號麗景園。他自3月17日起有發燒、咳嗽和喉痛，在伊利沙伯醫院留醫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生稱，該男子在荷里活道97 號上班，但相信不是該街道的健身中心，不過由於距離十分近，會向確診者了解他有無去做健身，或有無交雜之處。

雖然第266宗個案病源未明，但他所住的麗景園早前有2人確診，是第203宗和第223宗個案，分別是29歲男子和31歲女子，衞生署指二人有流行病學關連，二人在3月曾到美國，3月16日才抵港，3月18日出現病徵。

第266宗個案，他是一名48歲男子，住在淺水灣麗景道24號麗景園（圖左側一排高廈）。（資料圖片）

愉景灣婚宴群組所到婚宴之地終公布

本港近日亦出現數個感染群組，其中一個是愉景灣婚宴群組，新增的第258宗及259宗個案都與婚宴相關。第258宗個案是一名58歲女子，她是新娘的母親，自3月18日出現發燒、咳嗽及喉痛。第259宗個案是一名35歲女子，她是新娘的姐姐，在3月15日流鼻水、頭痛及咳嗽。二人均沒有外遊史，同住在天水圍天耀邨耀富樓，現時在屯門醫院留醫。

與婚宴相關的個案還有第191宗的34歲女子（賓客）；233宗的31歲男子（兄弟）；237宗的29歲女子（賓客）；253宗的31歲女子（姐妹）。而張竹君下午在記者會上指，新郎、第237宗個案的20個月大女嬰、第237宗的個案的59歲父親都同樣初步確診，婚宴群組共涉9人。

衞生署終公布六人於本月14日所到的婚宴之地為香港愉景灣酒店。

一名患者曾到灣仔職訓局大樓考專業試

第237宗個案曾於17日到過灣仔職業訓練局（VTC）大樓。職訓局高峰進修學院（PEAK）確認一名曾到灣仔大樓應考保險業專業考試的考生確診感染新型冠狀病毒，該名考生當日下午到9樓學院樓層參與以電腦進行的專業考試，考試期間全程戴上口罩，試場座位之間設有間板，每名考生相隔一個座位。發言人稱，

學院已安排全面消毒及清潔學院樓層及大樓公共地方及設施，PEAK已暫停所有於學院舉行的考試及課堂，直至另行通知。

▼新增確診個案多有外遊 政府籲減少不必要外出▼

+ 2

七港女加拿大參加南美團返港後確診

另外，一個曾到加拿大、秘魯及玻利維亞的旅行團，再有3人確診，令累計有5名團友確診。新增的個案是第261宗，她是61歲女子，有長期病患，住在堅尼地城山市街2號順安大廈，在2月19日至3月15日到加拿大、秘魯及玻利維亞，自3月16日起有發燒，現時在聯合醫院。另一宗是第262宗個案的70歲女子，她住在紅磡新柳街7號昌盛金鋪大廈，在2月26至3月15日到加拿大、秘魯及玻利維亞，她自3月13日起咳嗽，同樣在聯合醫院。

第268宗個案是一名60歲女子，住在西營盤西園永翠閣，在2月19至3月17日到加拿大、秘魯及玻利維亞，她自3月14日起腹瀉，現時在東區醫院。該團早前有2名確診者，分別是第238宗的69歲女子（第268宗個案的姐姐）和第242宗的61歲女子，張竹君周六稱該團另外有2人初步確診。

另外，新增的第260宗個案是一名43歲男子，他與早前確診的54歲男規劃署員工有流行病學關連，同住在天后廟道70號（威景臺），二人在3月5至18日一同到美國，該名43歲男子自3月19日起有咳嗽，現時在瑪嘉烈醫院。而第264宗個案是28歲男子，他是第181宗個案、63歲女子的兒子，亦是第230宗個案、23歲女子的男朋友。

本港亦新增2宗青少年個案，包括第269宗個案的15歲女子，她留學於英國，3月18日返港，住在鰂魚涌康怡花園Q座，3月19日開始發燒、頭痛，現時在東區醫院。另外，一名11歲男子是第272宗個案，他在3月7日至16日曾到英國，住在油麻地駿發花園4座，自3月18日起發燒，現時在瑪嘉烈醫院。

衞生署亦更新了4個確診者的住址，第199宗個案的29歲男子實際上居於金巴利道26號；第227宗個案的28歲男子住在紅磡海逸豪園悅濤灣3座；第228宗個案的50歲男子住在馬頭角鶴齡街8號，早前第154宗個案亦住在該地址；第231宗個案的24歲女子住在天水圍天瑞邨瑞林樓。

政府連月來，每天下午4時半都開記者會，公布疫情最新情況。 (黃寶瑩攝)

截至21日下午4時，本港個案累計274宗，包括273宗確診個案和1宗疑似個案。鑑於近日確診個案大部分是輸入個案及其密切接觸者，或相關人士在病毒潛伏期間有外遊記錄。醫管局和衞生署會加強對從海外返港人士的病毒檢測，包括於香港國際機場為更多海外抵港人士提供樣本瓶，讓他們依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本作檢測。若檢測結果呈陽性反應，衞生防護中心會盡快安排有關人士接受治療。