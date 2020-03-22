【新冠肺炎】內地父帶早產嬰滯港機場無法回深圳　港深一招可解決

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球大爆發，本港由上周四（19日）起實施入境強制檢疫14日。計劃乘飛機抵港、再經陸路往深圳的內地旅客，在新安排下被拒入境，昨晚（21日）連續第三晚有內地旅客在機場禁區抗議，要求准許他們取道香港經深圳灣口岸返內地，據報人數有逾百人。 相關通訊群組昨晚廣傳一名新父親，帶着只有一個多月大的早產嬰抵港，在機場與機管局人員爭論。從短片中，不知一家人從哪裡來港，相信是想到深圳。新爸爸提及未能買到機票直接返內地，故飛來香港，但想不到被拒入境，「我返到屋企門口都入唔到去（深圳），我要（轉機）飛北京、海口返去？」他說一家已奔波30多小時，BB也才出院十多天，希望盡快回到家中，盼當局可以「人性」處理。有網民指出，只要重開深圳蛇口碼頭一招，便可讓抵港內地旅客，免入境香港由機場乘船往圳。 最終一家人如何，沒有再進一步資料。檢疫令生效後，抵港的內地旅客面對進退不得局面，據了解，機管局會勸告他們買機票往內地，但有部分人堅拒，主要是居於廣東的居民，最終當局派出專車，直接載他們往深圳灣口岸回內地，點對點「過境」，視為沒有入境香港。

21日晚上再有一批由外國抵港內地旅客，不滿未能取道香港返深圳，在機場入境大堂聚集爭論。（網上短片截圖）

持中國護照免簽逗留僅7日 未能完成檢疫故被拒入境

本港自2月8日實施強制檢疫令，所有14日內到過內地的任何人士，入境均需居所強制檢疫14日。中國護照持有人原可在港免簽逗留7天的內地旅客，但只要14日內曾在內地逗留過，即使從外國乘飛機到港，都會被拒絕入境，但影響不大，因他們仍可以過境性質，在機場禁區海天客運碼頭坐船經水路到內地，在港轉機也不受限制。

近期歐美疫情大爆發，大批港人及內地人乘飛機來港「避疫」。他們在上周三（18日）午夜前，仍可利用免簽逗留7天安排進入香港，再經港珠澳大橋或深圳灣口岸返回內地。

惟近期有兩大改變，一是自3月1日起，因應深圳有外地輸入個案是經香港機場到深圳，珠江客運公布，根據各船東公司通知，由海天客運碼頭北上往珠三角各港口船次全部暫停，只提供有限度南下服務；本港由上周四起，入境強制14日檢疫令涵蓋所有從外國抵港人士，抵港內地旅客便不能入境，往廣州白雲機場的航班亦已暫停，他們只可選擇轉乘航班到上海或北京，即要兜大圈才可回到廣東、或更近的深圳。

「人係生嘅，畀啲人性得唔得？」

「個幾月大BB喺（育嬰箱）度30幾個鐘，（我們）求（往深圳灣）都唔得。法律係死、人係生嘅，畀啲人性得唔得？」一名男子昨晚在機場抵港樓層，與一批相信都是想到深圳的內地旅客，與機管局人員爭論，有人拿着「我要回深圳」標語。從短片可見，他此番話獲得掌聲。

該名爸爸沒有提及從哪裡來，但提到因行李可直接由卡塔爾首都多哈送到香港，才經新加坡來港，返內地之行十分困難，「政策成日變變變，如果有其他機票，我哋都唔會嚟。我哋去迪拜，唔畀中國人入境；去泰國，又唔畀中國人入境。」最令他憂慮相信是在外國出生的BB，「BB早產，想返去國內生都趕唔切，出院先十幾日。我哋唔可以再喺嗰度踎，乜嘢都停晒。諗住返到中國點都穩陣啲，點知近到家門口都入唔到去。」

↓↓內地新爸爸旅客機場怒火實錄↓↓

他強調「我哋唔係嚟香港傳染疾病」，惟一直聚集在禁區內，反而有更大風險，希望當局可以解決問題。「從來好熱愛香港，好鍾意過嚟香港，但一步之隔不能去？」

機管局特事特辦 ​安排專車載往深圳灣口岸

據了解，上周四新檢疫令生效後，有一批內地人都面對相同情況，少部分人接受建議買機票前往內地，惟仍有約200人拒絕，爭論一段時間後，獲機管局及相關部門安排，用五架旅遊巴直送到深圳灣口岸。他們沒有辦理入境香港手續，視作過境性質。到上周五及周六亦各有百人有同類情況，最終機管局只好作同類安排。

由於法例周三晚才推出，食衞局局長陳肇始也是當晚被傳媒問及，才清楚表明中國護照持有人簽證不足14日，不能入境。惟部分人當時已在往香港航班上，當局不得不特事特辦。據悉，有航空公司已要求內地乘客必須持有轉機機票，才准上機來港，但有的則沒有同類限制。

有內地旅客展示「我要回深圳」標語紙張。（網上短片截圖）

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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微博網民盼重開蛇口水路關口

近日有關內地旅客滯留香港機場事件在微博上引起討論。有求助者指，大部分滯留的都是留學生，抵港後無法購到轉乘機票，或原居地及家人都在深圳，建議深圳政府重開由香港水路北上到蛇口關口，或直接派車接回，費用可以個人自行承擔等。