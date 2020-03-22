張建宗：零售業資助計劃明起接受申請　冀下月上旬開始發放

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，各行各業重創。政務司司長張建宗今日（22日）在網誌提到，防疫抗疫基金下的零售業資助計劃明日起接受申請，政府會爭取在月上旬開始分批發放資助，料5月內完成所有申請審批工作。

政務司司長張建宗今日（22日）在網誌中提到，防疫抗疫基金下的零售業資助計劃明日起接受申請。（資料圖片）

張建宗稱，零售業資助計劃撥款達56億元，料7萬間零售商店受惠，每家合資格零售商戶可獲一次過8萬元資助，而隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營的零售集團或連鎖零售商店則最多可獲得300萬元的資助。



他指，計劃將於明天（23日）起接受申請，為期3星期至4月12日。張解釋，零售業本身並非受規管行業，亦無發牌制度，加上零售業營運模式多元，政府研究資料後，從而敲定計劃。



在計劃下，合資格零售商戶須為向一般大眾銷售實體貨物，供個人或家庭消費或使用的商戶，而在轉售過程中，貨物並無涉及加工改造。此外，商戶須在香港擁有固定地址及獨立營運的實體商店，主要及實質業務為零售的商戶，並在2020年1月1日前已經開業，並於申請時仍在營業。

他又表示，政府於2月21日成立300億元的「防疫抗疫基金」，至今逾20項措施已經上馬，動用了的金額接近50億元。