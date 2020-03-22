【新冠肺炎】梁卓偉：若自律措施無效　政府應仿英令食肆等停業

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。港大醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授、世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉今日（21日）在無綫節目《講清講楚》時指，早前單日確診個案超過40宗，相信今個周末會到新高。他警告，香港現時正面對最高風險，更是最危險的轉捩點，「由1月1日開始至今，香港從未試過去到咁高嘅風險水平。」 對於英國已下令國內的酒吧、食肆、戲院、健身室等暫停營業，梁卓偉指，若在這數日內自律措施無效，香港政府亦應參考英國做法，馬上做果斷決定立法。

港大醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授、世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁卓偉表示，現時街上人流漸增，相信是過去確診數字上升的原因，坦言：「經過兩個月，人始終會攰。」加上最近大量港人由外地返港，直言對情況表示擔心。

若自律無效 政府應立法規管

梁卓偉表示，在未來一至兩星期將交叉感染風險壓到最低，或可避過一劫。為了減低感染風險，日內應即時提升措施，市民如無需要應勿外出，坦言：「香港人要自己救自己」。

他續指，業界亦可採取自律的措施，例如店舖關門並多做外賣、不做夜市，或將餐廳的圓桌改作長方形桌，令客人坐的位置只向同一方向等。

梁指，英國已下令國內的酒吧、餐廳等暫停營業。他說，若在這數日內，若上述兩項措施無效，香港政府應馬上做果斷決定立法規管，「雖然係好痛嘅決定，但時間唔會等我哋。」同時，他建議政府可參考英國做法，確保員工收入至某上限，強調是「刻不容緩」。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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政府在亞洲國際博覽館為機場抵港人士設立的臨時檢疫中心。（資料圖片／余俊亮攝）

建議擴大病毒檢測範圍

政府在亞洲國際博覽館為機場抵港人士設立的臨時檢疫中心，抵港人士入境時，要申報自己的健康狀況，一旦有病徵，便要送到亞洲國際博覽館或北大嶼山醫院檢測。

梁說，根據他的理解，機場每日有7,000人抵港，認為機場可以「更加加把勁做好啲」。他解釋，在實施新措施後，只得4%至5%人呈陽性反應，認為當中只佔極小部份。他強調，有部份抵港人士不會如實申報，甚至吃退燒藥後才落機，故認為要擴大範圍。

他說， 現時由英、法、瑞士及加拿大的返港人士是最高風險，建議向英國、整個歐洲大陸及北美洲的人境人士派發收集樣本的樽，以提升檢測率。