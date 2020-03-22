【新冠肺炎】新檢疫令生效後 昨7116人由機場入境 三日間新高

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球大爆發，政府早前宣布，由前日（18日）凌晨起，所有外地抵港人士需接受隔離14日。本周六（21日）是新檢疫令生效的第三日，整體入境數字與生效前一日（18日）相比，下跌35%至1.34萬人，當中9成為港人。 翻查過去三日數據，入境人次介乎1.48萬至1.19萬人，以生效首日最低。 在現仍開放的三個管制站，包括機場、港珠澳大橋及深圳灣中，由機場入境人數佔最多，有7,116人，人次亦是在生效檢疫令3日中創出新高。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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據入境處數字，實施新檢疫令後第三日，3月21日的整體入境人次有13,494次，較生效前一日（18日）的20,583人次，下跌34%。當中逾九成入境者為香港居民，6.8%是其他訪客，只有2%，即319人為內地訪客，內地人次大跌86%。

由機場入境的整體人次，由18日的12,952人次，至21日跌約45%至7,116人次。其中香港居民佔約92%，有6,547人次，亦較18日的9,616人次，減少約31%。內地居民入境人次由18日的2,027人次，急跌97%至21日的43人次。而其他訪客入境人次，亦由18日的1,309人次，跌至526人次。翻查過去3日數據，昨日機場入境入次創出新高，由前日的7074人，稍增至7116人。

港珠澳大橋方面，整體入境人次由18日的5,883人次，跌11%至21日的5,230人次，繼續以香港居民為主。其中內地訪客於21日有37人次，與18日相同。而其他訪客有388人次，18日則有580人次。

另外，在深圳灣方面，21日有1,148人入境，較18日的1,748人次，減少約34%，當中78%為香港居民。