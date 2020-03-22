【新冠肺炎】公務員回復特別工作安排　多個部門宣布明起調整服務

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，特首林鄭月娥昨日（21日）宣布公務員將回復特別工作安排，只會提供必要、緊急以及有限度的基本公共服務。政府今日（22日）宣布，多個部門將調整服務，包括郵政署、運輸署、水務署、渠務署、環保署、機電工程署、教育局、土木工程拓展署、土地註冊處等。

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多個政府部門今日公布最新服務安排。

【渠務署】

渠務署稱，明日（23日）起只維持緊急及必要的公共服務，並只為市民提供基本及有限度公共服務，包括24小時渠務熱線、查閱渠務紀錄圖則和處理排污費／工商業污水附加費事宜等，直至另行通告。至於一般查詢電話及接待處服務則暫停。

【水務署】

水務署稱，大角咀、沙田、大埔及屯門的客戶服務中心暫停服務，灣仔客戶服務中心則繼續開放，中心開放時間為星期一至五，早上10時至下午4時。該署稱，會向市民提供必要、緊急和有限度的基本公共服務，24小時客戶服務熱線照常提供各項緊急及一般查詢服務；另會繼續接收文件，包括供水申請、水喉工程建議等文件，並按文件類別、緩急等訂出處理文件的次序。

【教育局】

教育局指，轄下各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處明日開始只提供必要、緊急和有限度的基本公共服務，如有需要前往有關單位，可先致電聯絡。另外，九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心、中央資源中心及薈萃館；藝術與科技教育中心（包括STEM教育中心）；教育局學位分配組；資歷架構秘書處等，都暫時不對公眾開放。

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【環保署】

環保署表示，各分區辦事處的櫃位及接收牌照申請服務暫停，市民可於辦公時間，把申請所需文件放入設置在各辦事處的投遞箱內，亦可經網上或郵寄提交牌照申請。署方會維持基本巡查及調查，以處理查詢及投訴。另外，各個「綠在區區」會繼續開放收集可回收物，但訪客及教育活動則繼續暫停，直至另行通告。

【香港郵政】

香港郵政稱，因應自3月起持續有市民需要到郵政局投寄郵件，全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早下午4時關閉；星期六營業時間如常（除郵政總局、尖沙咀郵政局及機場郵政局會提早於下午四時關閉）。屆時會提供所有櫃位服務，但流動郵政局會暫停服務。署方又稱，會維持星期一至六的郵件派遞（包括特快專遞）服務，但只會提供隔天的郵箱收信服務。

【政府統計處】

政府統計處宣布，明起只提供必要、緊急和有限度的基本公共服務，呼籲住戶使用網上問卷或電話方式，參與現時的「綜合住戶統計調查」及「2019／20年住戶開支統計調查」，以減少面對面接觸。處方稱，會向抽樣選中的屋宇單位發出通知信，邀請住戶參與統計調查，住戶可根據信中提供的指引，回答網上問卷，亦可致電統計處以完成訪問。

【運輸署】

運輸署稱，轄下駕駛考試中心會由3月23日起暫停服務，所有原定安排在3月23日或之後的駕駛考試（路試）將會暫停，直至另行公告；各牌照事務處將會繼續暫停即時申請的櫃位服務，但會處理已預約的申請，以及市民經郵寄或網上遞交的各類牌照申請。

【公司註冊處】

公司註冊處指，該處由明起將在每周的每個工作日，提供有限度櫃台服務，接收以印本形式交付的文件，以及讓客戶領取成立公司的註冊證明書，服務時間為星期一至五的上午9時30分至下午4時。

【禁毒處】

禁毒處表示，較早前重開的香港賽馬會藥物資訊天地明日起再次暫停開放，直至另行通告。

林鄭月娥稱，公務員將回復特別工作安排，只會提供必要、緊急以及有限度的基本公共服務。（資料圖片／高仲明攝）

【土地註冊處】

土地註冊處宣布，明日起只維持基本及有限度的公共服務，星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午1時30分，以供交付文書辦理註冊；上午9時至下午12時30分以供辦理其他事宜。

【土木工程拓展署】

土木工程拓展署亦稱，明起辦理《傾卸泥土執照》及《搬運沙粒許可證》申請的時間為星期一至五，下午2至5時；礦務部牌照及許可證辦事處的辦公時間為星期一至六，上午9時至中午12時。另外，土木工程圖書館的辦公時間為星期一、三及五，上午10時至下午4時。

【機電署】

機電署指，轄下位於九龍灣總部的註冊及許可證辦事處明日暫停服務，直至另行通告，期間市民可於辦公時間，將有關申請表格連同繳款支票投入該署總部地下大堂的投遞箱內。