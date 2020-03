【新冠肺炎】確診個案增添醫療壓力　醫護舉牌籲市民減外出勿鬆懈

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)在本港持續擴散,輸入個案增加連帶引發本地隱形傳播鏈再現,公營醫療的壓力亦增加。 有不同醫院的醫護舉起「為了你,我堅守崗位;為了我,請你堅守在家」的牌子,呼籲市民在疫情惡化的時候不應鬆懈,應繼續避免不必要的社交活動,並減少外出。

近期的輸入個案隨海外人士回港而大增,大部份確診個案均有外遊史,亦隨即引發新一輪的本地個案,確診個案宗數累計已急增至274宗,今日或再破300大關。確診宗數增加令醫院的壓力亦大增,負壓病房使用率亦將近飽和。

有醫護舉起寫有「I stay at work foyr you, you stay at home for us」以及「為了你,我堅守崗位;為了我,請你堅守在家」的紙張拍照,呼籲市民盡量減少外出免增感染風險。由香港公共醫療醫生協會上載至社交網站的相片顯示,參與醫護包括瑪麗醫院及港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰醫生、曾任瑪麗醫院副行政總監的內科顧問醫生李國維、以及屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡。

公共醫療醫生協會形容醫院的情況嚴峻,籲市民切勿鬆懈,應保持個人衛生,避免不必要的活動和社交,戴口罩和勤洗手;協會又提醒有隔離令和需接受家居醫學監察的人士須遵守規則,不要外出。

