【新冠肺炎】確診個案增添醫療壓力　醫護舉牌籲市民減外出勿鬆懈

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在本港持續擴散，輸入個案增加連帶引發本地隱形傳播鏈再現，公營醫療的壓力亦增加。 有不同醫院的醫護舉起「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家」的牌子，呼籲市民在疫情惡化的時候不應鬆懈，應繼續避免不必要的社交活動，並減少外出。

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近期的輸入個案隨海外人士回港而大增，大部份確診個案均有外遊史，亦隨即引發新一輪的本地個案，確診個案宗數累計已急增至274宗，今日或再破300大關。確診宗數增加令醫院的壓力亦大增，負壓病房使用率亦將近飽和。

有醫護舉起寫有「I stay at work foyr you, you stay at home for us」以及「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家」的紙張拍照，呼籲市民盡量減少外出免增感染風險。由香港公共醫療醫生協會上載至社交網站的相片顯示，參與醫護包括瑪麗醫院及港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰醫生、曾任瑪麗醫院副行政總監的內科顧問醫生李國維、以及屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡。

公共醫療醫生協會形容醫院的情況嚴峻，籲市民切勿鬆懈，應保持個人衛生，避免不必要的活動和社交，戴口罩和勤洗手；協會又提醒有隔離令和需接受家居醫學監察的人士須遵守規則，不要外出。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼