【新冠肺炎】荃灣驚安之殿堂逼爆　顧客：去唔成日本就嚟掃貨

受新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，各國陸續限制出入境，不少港人計劃到外地的行程都被迫取消。專門售買日本貨品的驚安之殿堂荃灣分店今日（22日）有不少顧客來採購貨品，店內擠得水洩不通，有貨架不時清空，要店員補貨。 有顧客表明，因為去日本的行程遭疫情打斷，故特意前來購物。

在荃灣驚安，有食品被搶購一空。（蕭韻蕊攝）

記者今日（22日）到驚安之殿堂荃灣分店視察，店內人流頗多，不少顧客的手推車上裝滿貨品，不論是肉、零食、杯麵、甚至清潔用品都有人採購。由於店內人流較多，在收銀處附近有店員舉起「隊尾」的牌，令顧客容易識別。

顧客：去不成日本 在驚安掃日本食品

曹女士和朋友住在荃灣，她指雖然平日較少來驚安之殿堂，但仍覺得今日的人流比她想像中多。她指，本來在農曆新年安排到日本旅行，但因疫情而被迫取消，故今日特地來驚安購買日本貨品，包括熊本士多啤梨、北海道牛奶、牛肉和零食等，貨品裝滿了一架手推車。不過，儘管來掃貨，她亦認同太多人流聚集在一個地方會較高風險，「買完就即刻翻屋企」。

顧客在收銀處大排長龍。（蕭韻蕊攝）

有顧客指買完就立即回家 減低感染風險

譚先生住在青衣，他指今日要到荃灣辦事，順道來驚安之殿堂購物，主要買一些狗糧和零食。他認為今日的人流與平日相若。被問到會否擔心商店內聚集太多人流會增加感染新型肺炎的風險，譚先生表示不太擔心，「其實頭先喺愉景新城嗰邊行過，嗰度其實仲多人啦。」不過他指為了安全起見，採購完還是會回家，盡量減少外出。