【新冠肺炎】日增39宗　其中4人曾到黃竹坑出席百人參與私人派對

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案突破300宗！截至昨日（22日）下午4時，本港新增44宗確診個案，累計317宗確診個案及1宗疑似個案。 政府又指，自從海外抵港人士上周四起須強制家居檢疫後，執法部門發現有5人曾擅自離開居所，其中2人更除去或剪斷監察手帶。警方已全數截獲5人，並已送往檢疫中心。警方亦發現另有36人擅離家居，將向他們發出通緝令。 特首林鄭月娥上周六（21日）宣布公務員將回復特別工作安排，今日（23日）起多個政府部門將調整服務。

有多名確診者在潛伏期間曾到蘭桂坊消遣，疫情陰霾下該處熱鬧不再，變得十分冷清。（資料圖片 / 羅君豪攝）

【17:15】已發出24,000張檢疫，黃加慶指，香港、九龍、新界都有。

【17:08】為何不要求商戶停止運作？黃加慶指，公共衛生層面，我哋覺得需要嚴厲措施的，想像不到的嚴厲措施，以減低社交距離。另外，會有感染控制專職同事去機場看，檢視環境，工作流程，感染控制的裝備，睇下有無地方可以提升。

【17:05】黃竹坑派對4名確診者中，有3人一同前往，相信為相識；不是一定是派對感染，因另外一位不相識的人士都有去,亦有確診。任何派對，不帶口罩，就算不做什麼，都可能構成傳播。無好大分別。

【17:02】上星期末開始對無症狀人士派唾液收集樽，暫時來說，已派超過1000；計劃開展後，會擴大，針對無感染病癥的人士。

【17:00】確診者中包括國泰管理層為30歲男士，曾到西班牙及英國,曾在英國與確診個案接觸。另外,

【16:55】衞生署醫生是做臨床工作，不是高危；3月16日轉去機場，簽辦檢疫令，屋企人都無外遊，他亦無,要調查；張祝君，現時亦用圍堵政策,若逐個追仍未能找到感染源,而感染個案仍然高,才會考慮改變,屆時社交距離才最重要。

【16:50】再有1曾到Pure fitness、無外遊記錄人士確診。衞生署衞生防護中心總監黃加慶指，現時已到危急關頭，已在社區層面,要減低社交接觸，增加社交距離，一些非必要聚會，市民要自己停止。

【16:40】確診中有4人曾到於黃竹坑出席，有過百人參與的私人派對

【16:35】其中一位，港口衛生科的醫生，今日調派去機場工作，昨日有喉嚨痛，呼吸道樣本呈現陽性。目前在威爾斯治療，情況穩定。衛生署很重視個案，會進行對流行病學調查，機場亦會增加清潔、消毒次數。

至今，累計357宗確診，30有外遊記錄，包括7個留學生，2位是空中服務的國泰的人員。

【16:30】今日新增39宗確診個案，分別為21男，18女，當中有30人去過外地；其中有人的行蹤與蘭桂坊有關，有人曾到Pure Fitness健身室，亦再有空中服務員確診。

【16:17】恒生銀行有員工對病毒測試呈初步陽性；恒生銀行宣布,九龍城分行即日起，暫時停止服務，以便進行徹底清潔和消毒，至另行通知。該分行全部員工亦已被安排留在家中自我隔離14天。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

【15:08】據了解，本港再新增4宗初步陽性個案，今天截至下午3時，累計至少22宗初步確診個案。

港島東醫院聯網新增一宗，患者是41歲男子，於2月初開始與妻子和兩個女兒同遊倫敦，至3月19日返港，其後發燒和肌肉痛。

瑪嘉烈醫院新增一宗，患者是66歲男子，曾於3月8日至11日到訪澳門。他在3月20日因發燒和咳嗽，到普通科門診，再於22日到北大嶼山醫院急症室求診。

港島東醫院聯網新增一宗，患者是26歲女子。她曾於2月至3月到訪巴黎、愛丁堡，於3月19日返港，同日開始咳嗽、喉嚨痛，昨日起發燒。

廣華醫院亦新增一宗。

【14:35】行政長官林鄭月娥將於下午3時30分，於政府總部地下演講廳舉行記者會，料會交代最新的防疫措施。

【14:25】據了解，恒生銀行九龍城分行有一名職員初步確診，該職員是一名較早前確診患者的密切接觸者，自3月20日起隔離檢疫。消息指，該員工3月初在家工作，3月17日至19日有在九龍城分行上班，上班時有戴外科口罩。

+ 7 + 6 + 5

【12:23】據了解，聯合醫院再新增4宗初步陽性個案，其中一人曾出席愉景灣婚禮，該群組累計已有11人染病。本港今早累計至少18宗初步確診個案。

聯合醫院再新增的包括一名31歲男子，曾於3月14日，到愉景灣出席露天雞尾酒會婚禮，並於3月19日到過仁濟醫院急症室，其唾液對病毒呈陽性反應，但沒有出現病徵。

一患者是33歲女子，在英國倫敦威靈頓醫院物理治療部任職護士；她在3月20日由英國到港，翌日發燒和喉嚨痛，昨日開始咳嗽和有痰。

一患者是21歲女子，曾到訪英國伯明翰，於昨日經多哈返港。她有咳嗽、喉嚨痛和肚瀉。

餘下的患者是一名20歲女子，在美國讀書，於3月17日返港。她在3月15日開始有痰和咳嗽，於20日到普通科門診接受深喉唾液測試，結果呈陽性，被轉介到聯合醫院。

【10:38】據了解，本港再新增8宗初步陽性個案，今早累計至少14宗。

瑪麗醫院新增兩宗，患者是一名58歲男子及一名57歲女子，二人屬夫妻，他們曾一同到訪美國德克薩斯州和台灣，並於3月10日在德克薩斯州觀看音樂會，返港後先後發病。

大埔那打素醫院新增一宗，患者是一名30歲男子。

威爾斯親王醫院新增兩宗，一患者是24歲男子，曾到仁安醫院接受病毒測試；另一患者是27歲女子。

北區醫院新增一宗，患者是20歲女子，從英國回港。

新界西醫院聯網新增一宗，患者是25歲男子，由亞博館轉介；另外，亞博檢測中心亦驗出一宗，患者是18歲女子。

【09:25】消息指，威爾斯親王醫院的54歲初步確診病人是一名衛生署醫生，該醫生近日在機場負責檢測入境人士。

【09:20】據了解，今早（23日）至少新增6宗初步確診。

威爾斯親王醫院新增3宗初步確診個案，分別是54歲女子、26歲男子、18歲男子。

律敦治醫院有兩名外籍人士初步確診，分別是37歲女子及30歲男子，有外遊紀錄。女病人曾到菲律賓及土耳其；男病人則曾到法國、西班牙及英國，而他接觸過的西班牙巴塞隆拿導遊，後來確診新型肺炎。

東區醫院亦有1宗，是一名66歲女病人，她於3月15至19日曾到泰國。

【08:00】截至周一（23日）上午8時，全國確診病例81577宗，累計死亡人數3267人，疑似病例118宗，治癒病例72391宗；在重災區湖北，累計67800宗，死亡總數3144人。

【03:45】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，新增一宗輸入病例，確診人數增至22人。該名患者為一名44歲的澳門男子，3月21日由愛爾蘭都柏林出發經德國法蘭克福抵達香港，3月22日下午到達港珠澳大橋澳門口岸時因有流鼻涕等症狀，被送往仁伯爵綜合醫院特別急診，經核酸檢測後確診。

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