【新冠肺炎．最新】累計個案突破300宗　公務員回復特別上班安排

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本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案突破300宗！截至昨日（22日）下午4時，本港新增44宗確診個案，累計317宗確診個案及1宗疑似個案。
政府又指，自從海外抵港人士上周四起須強制家居檢疫後，執法部門發現有5人曾擅自離開居所，其中2人更除去或剪斷監察手帶。警方已全數截獲5人，並已送往檢疫中心。警方亦發現另有36人擅離家居，將向他們發出通緝令。
特首林鄭月娥上周六（21日）宣布公務員將回復特別工作安排，今日（23日）起多個政府部門將調整服務。
有多名確診者在潛伏期間曾到蘭桂坊消遣，疫情陰霾下該處熱鬧不再，變得十分冷清。（資料圖片 / 羅君豪攝）
【03:45】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，新增一宗輸入病例，確診人數增至22人。該名患者為一名44歲的澳門男子，3月21日由愛爾蘭都柏林出發經德國法蘭克福抵達香港，3月22日下午到達港珠澳大橋澳門口岸時因有流鼻涕等症狀，被送往仁伯爵綜合醫院特別急診，經核酸檢測後確診。
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