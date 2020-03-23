【新冠肺炎．最新】累計個案突破300宗　公務員回復特別上班安排

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案突破300宗！截至昨日（22日）下午4時，本港新增44宗確診個案，累計317宗確診個案及1宗疑似個案。

政府又指，自從海外抵港人士上周四起須強制家居檢疫後，執法部門發現有5人曾擅自離開居所，其中2人更除去或剪斷監察手帶。警方已全數截獲5人，並已送往檢疫中心。警方亦發現另有36人擅離家居，將向他們發出通緝令。

特首林鄭月娥上周六（21日）宣布公務員將回復特別工作安排，今日（23日）起多個政府部門將調整服務。