【新冠肺炎．最新】累計個案突破300宗　公務員回復特別上班安排

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案突破300宗！截至昨日（22日）下午4時，本港新增44宗確診個案，累計317宗確診個案及1宗疑似個案。

政府又指，自從海外抵港人士上周四起須強制家居檢疫後，執法部門發現有5人曾擅自離開居所，其中2人更除去或剪斷監察手帶。警方已全數截獲5人，並已送往檢疫中心。警方亦發現另有36人擅離家居，將向他們發出通緝令。

特首林鄭月娥上周六（21日）宣布公務員將回復特別工作安排，今日（23日）起多個政府部門將調整服務。

有多名確診者在潛伏期間曾到蘭桂坊消遣，疫情陰霾下該處熱鬧不再，變得十分冷清。（資料圖片 / 羅君豪攝）

【03:45】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，新增一宗輸入病例，確診人數增至22人。該名患者為一名44歲的澳門男子，3月21日由愛爾蘭都柏林出發經德國法蘭克福抵達香港，3月22日下午到達港珠澳大橋澳門口岸時因有流鼻涕等症狀，被送往仁伯爵綜合醫院特別急診，經核酸檢測後確診。

昨日總覽：

運輸署、康文署等部門周一起調整服務　即睇政府最新安排

【新冠肺炎】確診個案增添醫療壓力 醫護舉牌籲市民減外出勿鬆懈

【新冠肺炎】輸入個案增 高拔陞：或將康復中病人轉往改裝隔離房

【新冠肺炎】蘭桂坊翠華停業 熟客當飯堂紛懷緬：希望擇日重開

【新冠肺炎】有學生從美國經台返港 無被要求檢疫 政府稱再跟進

【新冠肺炎】愉景灣婚禮群組增至10人染病 新郎、婚宴主持均中招

【新冠肺炎】仁濟醫院一內科護士父親初步確診 兩人曾同遊土耳其

【新冠肺炎】國際學校凱莉山教師領學生往瑞士 四名教職員染病

【新冠肺炎】多名患者曾赴蘭桂坊 有確診樂隊樂手曾到數酒吧表演

衞生防護中心前總監曾浩輝：政府抗疫「有交代」 倡禁非港人入境

【新冠肺炎】PURE Fitness確診者曾用桑拿 兩人曾上私人教練課程

【新冠肺炎】36人違令擅離居所被通緝 警突擊檢查發現2人剪手帶

【新冠肺炎．3.23疫情】36人違檢疫令離居所被通緝　2人剪斷手帶
【新冠肺炎】梁卓偉：若自律措施無效　政府應仿英令食肆等停業
【新冠肺炎】新檢疫令生效後　昨7116人由機場入境　創三日新高
【新冠肺炎】確診個案增添醫療壓力　醫護舉牌籲市民減外出勿鬆懈
【新冠肺炎】有學生從美國經台返港　無被要求檢疫　政府稱再跟進
【新冠肺炎】愉景灣婚禮群組增至10人染病　新郎、婚宴主持均中招
【新冠肺炎】仁濟醫院一內科護士父親初步確診　兩人曾同遊土耳其
【新冠肺炎】凱莉山國際學校教師領學生往瑞士　四名教職員染病
【新冠肺炎】多名患者曾赴蘭桂坊　有確診樂隊樂手曾到數酒吧表演

▼疫情全球大流行　香港嚴陣以待▼

+7
+6
+5
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。