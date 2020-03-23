【新冠肺炎】消息：初步確診曾至18宗　當中愉景灣婚禮群組增一人

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本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案突破300宗！截至昨日（22日）下午4時，本港新增44宗確診個案，累計317宗確診個案及1宗疑似個案。

政府又指，自從海外抵港人士上周四起須強制家居檢疫後，執法部門發現有5人曾擅自離開居所，其中2人更除去或剪斷監察手帶。警方已全數截獲5人，並已送往檢疫中心。警方亦發現另有36人擅離家居，將向他們發出通緝令。

特首林鄭月娥上周六（21日）宣布公務員將回復特別工作安排，今日（23日）起多個政府部門將調整服務。

有多名確診者在潛伏期間曾到蘭桂坊消遣，疫情陰霾下該處熱鬧不再，變得十分冷清。（資料圖片 / 羅君豪攝）

【12:23】據了解，聯合醫院再新增4宗初步陽性個案，其中一人曾出席愉景灣婚禮，該群組累計已有11人染病。本港今早累計至少18宗初步確診個案。

聯合醫院再新增的包括一名31歲男子，曾於3月14日，到愉景灣出席露天雞尾酒會婚禮，並於3月19日到過仁濟醫院急症室，其唾液對病毒呈陽性反應，但沒有出現病徵。

一患者是33歲女子，在英國倫敦威靈頓醫院物理治療部任職護士；她在3月20日由英國到港，翌日發燒和喉嚨痛，昨日開始咳嗽和有痰。

一患者是21歲女子，曾到訪英國伯明翰，於昨日經多哈返港。她有咳嗽、喉嚨痛和肚瀉。

餘下的患者是一名20歲女子，在美國讀書，於3月17日返港。她在3月15日開始有痰和咳嗽，於20日到普通科門診接受深喉唾液測試，結果呈陽性，被轉介到聯合醫院。

 【10:38】據了解，本港再新增8宗初步陽性個案，今早累計至少14宗。

瑪麗醫院新增兩宗，患者是一名58歲男子及一名57歲女子，二人屬夫妻，他們曾一同到訪美國德克薩斯州和台灣，並於3月10日在德克薩斯州觀看音樂會，返港後先後發病。

大埔那打素醫院新增一宗，患者是一名30歲男子。

威爾斯親王醫院新增兩宗，一患者是24歲男子，曾到仁安醫院接受病毒測試；另一患者是27歲女子。

北區醫院新增一宗，患者是20歲女子，從英國回港。

新界西醫院聯網新增一宗，患者是25歲男子，由亞博館轉介；另外，亞博檢測中心亦驗出一宗，患者是18歲女子。

【09:25】消息指，威爾斯親王醫院的54歲初步確診病人是一名衛生署醫生，該醫生近日在機場負責檢測入境人士。

【09:20】據了解，今早（23日）至少新增6宗初步確診。

威爾斯親王醫院新增3宗初步確診個案，分別是54歲女子、26歲男子、18歲男子。

律敦治醫院有兩名外籍人士初步確診，分別是37歲女子及30歲男子，有外遊紀錄。女病人曾到菲律賓及土耳其；男病人則曾到法國、西班牙及英國，而他接觸過的西班牙巴塞隆拿導遊，後來確診新型肺炎。

東區醫院亦有1宗，是一名66歲女病人，她於3月15至19日曾到泰國。

【08:00】截至周一（23日）上午8時，全國確診病例81577宗，累計死亡人數3267人，疑似病例118宗，治癒病例72391宗；在重災區湖北，累計67800宗，死亡總數3144人。

【03:45】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，新增一宗輸入病例，確診人數增至22人。該名患者為一名44歲的澳門男子，3月21日由愛爾蘭都柏林出發經德國法蘭克福抵達香港，3月22日下午到達港珠澳大橋澳門口岸時因有流鼻涕等症狀，被送往仁伯爵綜合醫院特別急診，經核酸檢測後確診。

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