【新冠肺炎】何栢良：不馬上落實戒嚴級別措施　港將變成下個武漢

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情加劇，本港確診個案已突破300宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）在《香港電台》節目中說，對香港情況表示非常擔心，又指現時本港社區肯定正出現爆發，若不馬上落實戒嚴級別措施，例如暫時取消部份酒吧或婚宴場地牌照次等，香港將變成另一個武漢。 他又指，政府應盡快檢視有何酒店可合作，所有抵港港人都要用專車運送到酒店隔離。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

「空窗期」86名病人或致社區爆發

新冠型狀病毒疫情在外地極速爆發，特首林鄭月娥早前宣布，所有入境者周四（19日）起均須強制檢疫或醫學監察14日等。何栢良批評，香港過去落後形勢，政府雖然宣佈有關措施，但卻滯後至19日才落實。

他說，在3月11至17日期間，本港在該「空窗期」中共有86人確診，「因嗰時仲未全面落實強制隔離措施……相信86人大部份無接受任何隔離令要求，所有依家社區見到嘅爆發，好大機會同佢哋有關。」

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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暫時取消牌照、縮短交通工具班次

何栢良說，政府應盡使落實「戒嚴級別」的社交疏離措施，實際細節可再研究，包括暫時取消部份酒吧或婚宴場地牌照、縮短交通工具班次；在食肆方面，市民可以外賣代替堂食。

他舉例，內地或外國曾要求禁止二人以上聚會，警告：「再遲就會重蹈覆轍。」

▼部份確診政要名人▼

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本港應徵用​酒店作隔離

何又指，參考澳門，當地第二輪的13宗病例全是傳入個案，由於澳門使用酒店作隔離，故他們由入境後便可直接前往酒店，當中不涉及緊密接觸者，因而沒有社區傳播。

他批評，香港有達300間酒店、8萬間房間，且公務員、各方的人力物力超過澳門逾十倍，但卻沒有一間指定隔離酒店，令隔離人士有機會走出社區「播毒」，即使只有少數人違反隔離令，都會令邊境防疫「全盤失守」。他認為，政府應盡快檢視有何酒店可合作，所有抵港港人都要用專車運送到酒店。

試劑有限 應集中檢測海外留學生

何認為，在所有口岸中，非香港居民應全面禁止入境。他說，現時本港隔離設施不足，若讓大量非本地居民來港並非負責任的決定。

他又指，現時每日有6,000多名海外港人返港，但現時試劑不足，加上實驗室的人手及設備有限，即使衛生防護中心「博到盡」，每周額外可完成5,000至7,000個樣本檢測，但仍不及一日的入境人數。

他說，由於試劑有限，他建議集中檢測「最高危人士」，即歐美等地的留學生，該批回港人士無論有無病徵，都應盡可能都要檢測。