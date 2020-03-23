【新冠肺炎】學童車業界300車輛示威　復課無期零收入促政府支援

新型冠狀病毒肺炎﹙俗稱武漢肺炎﹚疫情持續蔓延，全港無限期停課，除了學校、學生受影響，校巴業界生計亦大受打擊。今日﹙23日﹚業界發起抗議，共300輛校巴及保母車聚集於葵涌貨櫃碼頭抗議，要求政府在全面復課前，持續向業界提供資助。

約300輛校巴及保母車聚集於葵涌貨櫃碼頭發起行動，要求政府就疫情提供支援，之後計劃約30輛車慢駛往政府總部抗議。（黃偉倫攝）

今日約300輛校巴及保母車聚集於葵涌貨櫃碼頭發起行動，要求政府就疫情提供支援，之後計劃約30輛車慢駛往政府總部抗議。

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主席譚偉照表示，疫情重創學童車業，過往2個月處於零收入的狀態，形容業界在水深火熱之間，情況較沙士時差，當年只停課51天，惟今次即使可於政府所指的4月20日復課，亦已停逾70日。

譚偉照又稱，雖然政府早前向每輛非專利巴士派發2萬元；保母車1萬元，惟不少車主需供車，政府資助不足以應付一個月的開支，認為紓困無法解決業界難題。他表示，不少業內人已計劃轉行，部分公司即將結業。

業界要求，政府應從｢防疫抗疫基金」中增撥資源，向學童車車主提供持續支援，讓業界可在全面復課前領取補貼。業界又認為，應向司機及保母每人每月提供特別援助津貼。