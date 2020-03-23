【新冠肺炎】英基：5月IB考試取消　部分如常舉行　官方稍後公布

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，港府日前宣布2020年中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日開考，英國早前亦宣布原定今年5至6月舉行的普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）取消。 有報道指，國際文憑組織（IBO）昨日向參與學校及評卷員發電郵，稱原定4月30日至5月22日的考試將會取消。英基學校協會今日（23日）向家長發信，稱社交媒體及傳媒報道並非完全正確，她表示部分考試取消，部分仍維持依照原定時間舉行（with some exams cancelled and some still scheduled to take place），但原定5月舉行的IB考試及IB職業職業相關課程考試已確定取消。 英基指目前仍待IBO的官方消息，期望組織今日稍後會有詳細公布。《香港01》正向IBO 查詢。

去年本港共有34名學生在IB考試中取得滿分，成為IB「狀元」。（資料圖片）

英基行政總裁葛琳（Belinda Greer）今日在致家長信函中表示，現時情況並不簡單，部分IB考試已取消，但部分仍維持依照原定時間舉行，因此昨日在社交媒體的消息及傳媒報道並非完全正確，部分細節仍要在適當的時間與IBO了解。

葛琳續指，雖然現時IB的考試模式仍存在不確定性，但即使考試取消，校方以及考試委員會將確保學生的成績，反映其實際表現。她表示，理解學生及家長對目前情況感到焦慮，不論學生需否出席考試，英基會確保學生獲取應得成績。

根據英基網頁資料，但原定5月舉行的IB考試及IB職業職業相關課程考試取消，IBO正擬定實際程序，並承諾3月27日前作決定。英基強調，大學已確定認受考試取消後的評估成績。另外，英基指目前仍待IBO的官方消息，期望組織今日稍後會有詳細公布。

根據IBO網頁資料，旗下大學預科課程（IBDP）有33間香港學校參加，當中主要為國際學校、私立學校及直資學校，包括英基學校協會旗下7間學校、聖保羅男女中學及拔萃男書院等。去年本港共有34名學生在考試中取得滿分，成為IB「狀元」。