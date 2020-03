【新冠肺炎】英基：5月IB考試取消　部分如常舉行　官方稍後公布

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情下,港府日前宣布2020年中學文憑試(DSE)筆試延至4月24日開考,英國早前亦宣布原定今年5至6月舉行的普通中學教育文憑考試(GCSE)及高考(A-Level)取消。

有報道指,國際文憑組織(IBO)昨日向參與學校及評卷員發電郵,稱原定4月30日至5月22日的考試將會取消。英基學校協會今日(23日)向家長發信,稱社交媒體及傳媒報道並非完全正確,她表示部分考試取消,部分仍維持依照原定時間舉行(with some exams cancelled and some still scheduled to take place),但原定5月舉行的IB考試及IB職業職業相關課程考試已確定取消。

英基指目前仍待IBO的官方消息,期望組織今日稍後會有詳細公布。《香港01》正向IBO 查詢。