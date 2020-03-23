【新冠肺炎】新檢疫令生效第四日　昨日1.2萬人入境香港創新低

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）直捲全球。政府宣布，由上周四（19日）凌晨起，所有外地抵港人士需接受隔離14日。

昨日（22日）是新措施落實的第四天。入境處表示，昨日共12,797人入境，是新檢疫令生效以來的新低。而在入境人數中，有九成屬香港居民。

由19日零時零分起，所有從澳門及台灣以外的地區抵港的人士均須接受14天強制檢疫，他們會獲發電子手帶。（資料圖片／羅君豪攝）

入境處數據顯示，昨日的入境人次共12,797，當中香港居民佔九成，共有11,656人，約一半人靠機場入境，另有約四成港人由港珠澳大橋回港；而內地及其他訪客則有336及805人。

翻查19日起的數據，入境人次介乎1.31萬至1.48萬人。換言之，昨日的入境數目是新檢疫令生效以來最低。

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逾六千名港人離港

政府早前宣布，對所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，中國內地、台灣及澳門除外。

入境處表示，本港昨日的出境人數達8,209人，當中以港人佔多數，共6,664人，比率達8成。資料顯示，有4,386名港人經港珠澳大橋出境，另有1,619名港人由深圳灣離港；其餘的659名港人則是由機場出境。

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