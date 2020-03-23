【新冠肺炎】中環咖啡器材公司3員工染病　衞生署已追蹤全部同事

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午（23日）在記者會表示，本港今日新增39宗新型冠狀病毒確診個案，至今個案累計357宗。 其中有三名患者同在荷李活道66號的咖啡器材公司工作，該地點涉及16名員工，當局已全部追蹤。

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衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，本港今日新增39宗新型冠狀病毒確診個案，涉及21男18女，年齡介乎18歲至66歲，當中30人有外遊紀錄。

張竹君稱，昨日確診的48歲男子（第266宗個案），與今日確診的25歲女子（第319未個案）和36歲男子（第324宗個案），一同在荷李活道66號的咖啡器材公司工作。張續說，該地點涉及16名員工，當局已全部追蹤，部分人因擔心感染到醫院接受測試，部分人的測試結果呈陰性。

三名患者在中上環李活道上班。（資料圖片／陳焯輝攝）

捷榮集團三員工確診

另外，曾到訪土耳其的62歲男子（第338宗個案）今日確診，在葵德路葵德工業中心工作，其40歲男同事（第229宗個案）及66歲女同事（第337宗個案）早前亦先後確診。根據衛生防護中心消息，該三名確診患者曾經於3月9日在油塘客家好棧出席私人聚餐。

餐飲服務供應商捷榮國際控股有限公司昨日表示，上周五獲悉一名銷售部員工初步確診，其後安排與該名員工有緊密接觸的34名員工，到私家醫院或診所進行病毒檢測，有2人結果初步呈陽性、14人呈陰性，預計本月25日前收到全部初步檢測報告。