【新冠肺炎】港鐵2月客流少近40%　創2007年兩鐵合併後單月新低

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，市民減少外出，運輸業大受打擊，港鐵早前發布業績時已預告，客量大受影響。港鐵公布2月份的客流量，全月只有約7,141萬人次，較1月份少約4,512萬人次，跌約38.7%；按年則少約5,488萬人次，跌約43.4%，為2007年4月以來新低，亦是兩鐵合併後，最少客次的月份。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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港鐵行政總裁金澤培早前已透露，疫情令客流量大受影響，港鐵面對大挑戰。港鐵公布2月份的客流量，本地服務全月總量為約為7,141萬人次，日均約246萬人次。機場快線方面，全月37.4萬人次，日均1.29萬人。另外，羅湖和落馬洲支線口岸由2月4日起暫停過境旅客服務，港鐵過境線全月總客量為18.9萬人次，日均7,000人次。

今年1月香港出現首宗確診個案，當月港鐵客量約為1.17億人次，與之相比，2月份少約4,512萬人次，跌約38.7%；與2019年2月相比，當時有約1.26億人次，即今年2月份少約5,488萬人次，大跌43.4%。

兩鐵於2007年12月正式合併，翻查資料，合併後大部分月份的客次均超過1億人次，其餘亦達9,000萬人次，今年2月的7,141萬人次，為兩鐵合併以來新低；亦是2007年4月以來最低人次，當月客量約為6,751萬人次，不過當時地鐵公司的本地服務，只有觀塘線、荃灣線、港島線、東涌線、將軍澳線、迪士尼線等6條線，遠較現時的10條線少。

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