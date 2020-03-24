【新冠肺炎．最新】確診增至367宗　周三起「封關」拒外國人入境

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案突破300宗！截至昨日（23日）下午4時，本港新增39宗確診個案，當中31人曾於潛伏期身處外地，累計合共367宗（356宗確診個案及1宗疑似個案）。 特首林鄭月娥昨宣布，周三（25日）凌晨起，禁止非本港居民入境，也不能取道香港機場過境，只有預先登記的澳門居民例外；同時加強港人回港限制，由台灣和澳門返港居民，一律不再豁免檢疫，同樣需進行14日強制檢疫；台灣和澳門非本港居民可入境，但會與內地居民看齊，同樣需進行14日強制檢疫，三地人士若在抵港前14日曾到過外國，則會被拒入境。有關「封關」安排為暫定為期14日。

↓↓23日機場情況↓↓

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由周三凌晨起（即今晚午夜過後），只有本地居民才可入境，非本地居民連過境不也不可。（歐嘉樂攝）

【05:00】特首林鄭月娥昨宣布，明日（25日）凌晨起，禁止非本港居民入境，也不能取道香港機場過境，香港國際機場將停止一切轉機服務；只有預先登記的澳門居民例外。

同時加強港人回港限制，由台灣和澳門返港居民，一律不再豁免檢疫，同樣需進行14日強制檢疫。由台灣和澳門來港的非本港居民仍可入境，但會與從內地入境人士看齊，同樣需進行14日強制檢疫；由三地入境者若在抵港前14日曾到過外國，則會被拒入境。

為進一步防止輸入個案，並盡量切斷病毒在全球和香港境內的傳播鏈，由25日凌晨零時起將實施以下措施，暫時為期14日： • 所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境； • 從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境； • 香港國際機場將停止一切轉機服務；及 • 所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。

考慮到實際情況，小部分人士將可獲豁免於上述的入境限制及／或檢疫規定，包括： • 已向澳門特區政府登記將乘搭飛機經香港再由陸路返回澳門的澳門居民。根據澳門和香港特區政府的商議，已登記的澳門居民在抵達香港國際機場後會隨即乘坐澳門當局安排的專車送回澳門； • 需要在往返外國的航班工作的機組人員或在貨船工作的人員； • 履行官方職責的各地政府人員，包括領館人員； • 香港居民的配偶或未成年子女； • 獲特區政府認可，進行有關抗疫工作的人員。

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