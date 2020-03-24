【新冠肺炎．最新】至少增14宗初步確診　涉外傭、銀行職員、空姐

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案突破300宗！截至昨日（23日）下午4時，本港新增39宗確診個案，當中31人曾於潛伏期身處外地，累計合共357宗（356宗確診個案及1宗疑似個案）。 特首林鄭月娥昨宣布，周三（25日）凌晨起，禁止非本港居民入境，也不能取道香港機場過境，只有預先登記的澳門居民例外。 據了解，本港今日截至中午12時半，新增至少14宗初步確診個案，當中包括導遊、空姐、外傭、銀行職員，再有患者的行蹤與蘭桂坊酒吧表演者有關。

↓↓23日機場情況↓↓

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【12:27】據了解，本港今早新增至少14宗初步確診個案，當中包括導遊、空姐、外傭、銀行職員，再有患者的行蹤與蘭桂坊酒吧表演者有關。

聯合醫院新增兩宗。一名患者是39歲男歌手及樂隊經理人，與蘭桂坊酒吧表演有關，是該群組第4人染病。另一患者是39歲女子，曾到英國外遊，上周返港。

將軍澳醫院亦新增一宗，患者是50歲男患者，曾經到訪泰國。

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【10:33】據了解，本港今早新增至少11宗初步確診個案，當中包括導遊、空姐、外傭、銀行職員，亦再有患者的行蹤與Pure Fitness健身室有關。

大埔那打素醫院新增一宗，患者是一名新聘任菲傭，於3月20日抵港。

伊利沙伯醫院增新一宗，患者是47歲男子，在銀行工作，曾於2月至3月到訪英國。

律敦治醫院新增一宗，患者是42歲男子，曾於2月至3月到美國、德國、荷蘭阿姆斯特丹及英國公幹，已咳嗽兩周。

威爾斯親王醫院新增2宗。一患者是42歲男導遊，3月曾到訪歐洲，返港後到普通科門診接受深喉唾液測試，結果呈陽性。另一患者是英國留學生，上周返港。

北區醫院新增2宗。一患者是44歲男子，從英國回港，並由亞博館檢疫中心轉介。另一患者是47歲空姐，深喉唾液測試結果呈陽性。

屯門醫院新增3宗。一患者是18歲男子，是英國留學生，經亞博館檢疫中心轉介。一患者是32歲男子，行蹤與Pure Fitness健身室有關。另一患者是26歲女子，曾到訪法國。

港島西聯網新增一宗，患者是26歲女子，曾與一名確診的樂隊成員接觸。

【08:00】截至周二（24日）上午8時，全國確診病例81694宗，累計死亡人數3276人，疑似病例136宗，治癒病例72855宗；在重災區湖北，累計確診67800宗，死亡總數3153人。

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由周三凌晨起（即今晚午夜過後），只有本地居民才可入境，非本地居民連過境不也不可。（歐嘉樂攝）

【05:00】特首林鄭月娥昨宣布，明日（25日）凌晨起，禁止非本港居民入境，也不能取道香港機場過境，香港國際機場將停止一切轉機服務；只有預先登記的澳門居民例外。

同時加強港人回港限制，由台灣和澳門返港居民，一律不再豁免檢疫，同樣需進行14日強制檢疫。由台灣和澳門來港的非本港居民仍可入境，但會與從內地入境人士看齊，同樣需進行14日強制檢疫；由三地入境者若在抵港前14日曾到過外國，則會被拒入境。

為進一步防止輸入個案，並盡量切斷病毒在全球和香港境內的傳播鏈，由25日凌晨零時起將實施以下措施，暫時為期14日： • 所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境； • 從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境； • 香港國際機場將停止一切轉機服務；及 • 所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。

考慮到實際情況，小部分人士將可獲豁免於上述的入境限制及／或檢疫規定，包括： • 已向澳門特區政府登記將乘搭飛機經香港再由陸路返回澳門的澳門居民。根據澳門和香港特區政府的商議，已登記的澳門居民在抵達香港國際機場後會隨即乘坐澳門當局安排的專車送回澳門； • 需要在往返外國的航班工作的機組人員或在貨船工作的人員； • 履行官方職責的各地政府人員，包括領館人員； • 香港居民的配偶或未成年子女； • 獲特區政府認可，進行有關抗疫工作的人員。

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