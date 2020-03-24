【新冠肺炎・3.24】24人違檢疫令「被捕」　澳門入境需檢疫14日

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案繼續上升，截至下午4點，今日（24日）已新增30宗確診個案，其中蘭桂坊樂隊群組增加五人，黃竹坑派對群組增加一人，愉景灣婚禮群組增加一人，另外還有東瀛遊導遊、國泰空姐確診。 周三（25日）凌晨起，禁止非本港居民入境，也不能取道香港機場過境，只有預先登記的澳門居民例外。

3月25日

【03:00】新型冠狀病毒肺炎全球大爆發，港府收緊入境檢疫限制，今日凌晨起所有從澳門入境的人士，不論是否香港居民，改為強制檢疫14日，不再豁免。澳門政府今日起亦規定，由香港入境也要先檢疫14日。

《香港01》記者昨晚至今日凌晨，到港珠澳大橋香港口岸視察，人流較疏落，不少人趕在「封關」前數小時回澳門或入境香港。但從事地盤工作的港人謝先生，未能趕及在「免疫」死線前抵港，成為首批新安排下的需檢疫人士，未來14日要在家居檢疫而未能工作，他說也只能平常心面對。

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【23:40】衞生署公布，衞生防護中心由明日（25日）開始進一步擴展「加強化驗室監測計劃」，將免費2019冠狀病毒檢測服務，逐步涵蓋至英國、歐洲其他國家及美國抵港沒有出現病徵的人士，以盡早識別2019冠狀病毒病患者及減低社區傳播的風險。明日會首先為英國及歐洲其他國家抵港人士提供樣本瓶，以收集深喉唾液樣本進行病毒檢測。

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【21:37】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，再錄得一宗新型冠狀病毒肺炎輸入確診病例，為澳門第26宗個案。

患者為一名17歲少女，她是留英學生，於3月20日晚上與哥哥一起乘搭阿聯酋航空(EK4號航班座號70D)從英國倫敦希斯洛機場到杜拜，後轉乘阿聯酋航空（EK372號航班座號27D）往泰國曼谷，再轉乘澳門航空(NX881號航班座號10A)到澳門，於3月22日抵澳時，向衛生局口岸檢疫人員申報於過去14 天曾出現流涕、頭痛等不適，由救護車送往仁伯爵綜合醫院特別急診部跟進。

患者首次新型冠狀病毒檢測呈陰性，由於屬高風險人群，在公共衛生臨床中心隔離48小時後覆檢結果呈陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎。目前，患者情況一般，已安排到仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療。患者的哥哥已被列為密切接觸者，將被安排到公共衛生臨床中心進行醫學觀察。

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【21:13】政府發言人表示，外國地區抵港人士強制檢疫安排自本月19日實施以來，已共有24人因違反檢疫令被轉送到禁閉檢疫中心。當中今日警方接獲市民舉報及經由政府電子監察系統，發現涉嫌違反檢疫令後，即時上門調查有關涉嫌擅自離開居所人士，結果有10人先後被安排送往檢疫中心。衞生署和警方會繼續調查，搜集更多證據後供律政司考慮提出檢控。

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【18:00】Goji Studio公告，接獲衛生署通知，一名新型冠狀病毒確診者曾到訪尖沙咀The ONE分店健身。尖沙咀會所今日（3月24日）起關閉14日徹底消毒，預計重開日期為4月7日。其他會所亦會徹底消毒。尖沙咀會所所有員工將自行家居隔離。

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▼最新一輪防疫措施▼

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【17:40】麥當勞公布，為了保障僱員與顧客的健康及安全，共渡時艱，香港麥當勞明天起服務將有所調整。3月25日至4月7日期間之兩星期，所有餐廳於下午6時後不提供堂食，只設外賣及麥麥送服務，包括24小時餐廳。香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「香港麥當勞作為社會一分子，非常關注僱員和廣大市民的健康。我們調整營運模式，不鼓勵堂食，只設外賣及麥麥送，希望能做到減少社交接觸，進一步保障僱員及顧客安全，與社會共同抗疫。」為配合營運新安排及向港人打氣，於每日下午6時至午夜12時使用24小時麥麥送訂餐服務，一律免運費。

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【17:25】張竹君：截至3月23日，發出408封違反檢疫令的警告信，但無檢控數字。

【17:14】湖北回港人士，毋須戴手帶？張竹君指，湖北回港人士遵從Cap 599C附例，內地控制得比較好，手帶會給外地回港人士。

【16:50】張竹君：昨日確診的衛生署醫生，其緊密接觸者檢測為陰性。感染途徑未有確實結論，因為在機場工作和出入，也可能有機會在吃東西、洗手間也會有機會感染。例如除口罩面罩、洗手程序等。

張竹君有個案是傳媒工作者（377），幕後工作，無外遊紀錄。此為NOW新聞台剪片師。

一名東瀛遊導遊確診（366號），3月7日至21日帶20人團到土耳其、西班牙、葡萄牙，3月23日發燒，正追蹤團友。

一名國泰航空職員確診（376號），3月7日至11日曾到西班牙，很難講是否在機上工作、還是在西班牙當地感染。3月7日在CX315商務艙工作，3月11日在CX320工作。

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生見記者。

今日新增30宗確診，愉景灣婚禮、黃竹坑派對群組各增一人。

張竹君：30宗確診358-387宗，其中19宗有外遊史。一人去過澳門（371），去過幾個賭場，會看看是否本地感染。

蘭桂坊音樂群組多了五位確診（360、362、367、384、387），加上另外原有兩位（216、343），其中一位是酒吧服務員（360）。有幾間演出的酒吧：Centre Stage、Insomnia、Dusk Till Dawn。樂隊是菲律賓籍人士，有密切接觸。無特別到蘭桂坊抽樣檢查，因為到過很多地方。第一次知道有個案就已經大清洗，斬斷源頭，知道有第二個個案後亦大清洗。侍應在Insomnia工作。

黃竹坑Studio 9派對，增一人至共有五人感染（179、177、208、375、378）。黃竹坑派對，經過搞手通知參加人士，有病徵都去了醫院，可能有初步確診個案，我掌握不到確實數字。有些人無病徵但可能湧去醫院。

愉景灣婚宴群組增加一人。

無外遊史未找到病源，377；新來港外傭，383。

無病徵個案，362、366、375。其中366是抵港後派樽拿口水化驗，但過了一日後有些發燒，是有些病徵。

何婉霞：呈報248宗懷疑個案，488位病人留院，1名確診病人出院（93號病人），至今102人出院。4人危險，其中338氣喘更多，需要插喉用呼吸機；1位病人。

有一位醫護人員，因為家人確診，需要檢疫觀察。截至今日中午12點，負壓病床數目913張，使用量51%，負壓病房514間，使用量71%。

如果入院病人不斷增加，無論多努力開隔離病房，我們能力有限，始終有一日應付不來，再次呼籲大家合作，請勿外出，如要外出就不要去人多的地方，如果要去人多地方，就要戴口罩勤洗手。

醫管局餐廳特別措施，病人或訪客，只提供外賣不堂食，減低停留時間。提醒病人，看完醫生，若肚餓也不要在餐廳逗留太久，也不要在餐廳其他地方食。醫院是高風險的地方，減逗留時間減交叉感染風險。

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【12:27】據了解，本港今早新增至少14宗初步確診個案，當中包括導遊、空姐、外傭、銀行職員，再有患者的行蹤與蘭桂坊酒吧表演者有關。

聯合醫院新增兩宗。一名患者是39歲男歌手及樂隊經理人，與蘭桂坊酒吧表演有關，是該群組第4人染病。另一患者是39歲女子，曾到英國外遊，上周返港。

將軍澳醫院亦新增一宗，患者是50歲男患者，曾經到訪泰國。

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【10:33】據了解，本港今早新增至少11宗初步確診個案，當中包括導遊、空姐、外傭、銀行職員，亦再有患者的行蹤與Pure Fitness健身室有關。

大埔那打素醫院新增一宗，患者是一名新聘任菲傭，於3月20日抵港。

伊利沙伯醫院增新一宗，患者是47歲男子，在銀行工作，曾於2月至3月到訪英國。

律敦治醫院新增一宗，患者是42歲男子，曾於2月至3月到美國、德國、荷蘭阿姆斯特丹及英國公幹，已咳嗽兩周。

威爾斯親王醫院新增2宗。一患者是42歲男導遊，3月曾到訪歐洲，返港後到普通科門診接受深喉唾液測試，結果呈陽性。另一患者是英國留學生，上周返港。

北區醫院新增2宗。一患者是44歲男子，從英國回港，並由亞博館檢疫中心轉介。另一患者是47歲空姐，深喉唾液測試結果呈陽性。

屯門醫院新增3宗。一患者是18歲男子，是英國留學生，經亞博館檢疫中心轉介。一患者是32歲男子，與Pure Fitness健身室早前確診個案有關。另一患者是26歲女子，曾到訪法國。

港島西聯網新增一宗，患者是26歲女子，曾與一名確診的樂隊成員接觸。

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【08:00】截至周二（24日）上午8時，全國確診病例81694宗，累計死亡人數3276人，疑似病例136宗，治癒病例72855宗；在重災區湖北，累計確診67800宗，死亡總數3153人。

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由周三凌晨起（即今晚午夜過後），只有本地居民才可入境，非本地居民連過境不也不可。（歐嘉樂攝）

【05:00】特首林鄭月娥昨宣布，明日（25日）凌晨起，禁止非本港居民入境，也不能取道香港機場過境，香港國際機場將停止一切轉機服務；只有預先登記的澳門居民例外。

同時加強港人回港限制，由台灣和澳門返港居民，一律不再豁免檢疫，同樣需進行14日強制檢疫。由台灣和澳門來港的非本港居民仍可入境，但會與從內地入境人士看齊，同樣需進行14日強制檢疫；由三地入境者若在抵港前14日曾到過外國，則會被拒入境。

為進一步防止輸入個案，並盡量切斷病毒在全球和香港境內的傳播鏈，由25日凌晨零時起將實施以下措施，暫時為期14日： • 所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境； • 從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境； • 香港國際機場將停止一切轉機服務；及 • 所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。

考慮到實際情況，小部分人士將可獲豁免於上述的入境限制及／或檢疫規定，包括： • 已向澳門特區政府登記將乘搭飛機經香港再由陸路返回澳門的澳門居民。根據澳門和香港特區政府的商議，已登記的澳門居民在抵達香港國際機場後會隨即乘坐澳門當局安排的專車送回澳門； • 需要在往返外國的航班工作的機組人員或在貨船工作的人員； • 履行官方職責的各地政府人員，包括領館人員； • 香港居民的配偶或未成年子女； • 獲特區政府認可，進行有關抗疫工作的人員。

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