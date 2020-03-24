【新冠肺炎】再增39宗個案　四本地「無頭公案」出現外地返港患者

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案不斷上升。截至昨日（23日）下午4時，本港新增39宗新增確診個案，年齡介乎18至66歲，當中31人曾於潛伏期身處外地。本港累計個案達到357宗（包括356宗確診個案和一宗疑似個案），當中包括昨日兩名國泰航空的職員、1名近日調到機場工作的衞生署港口衞生科的醫生、以及3名外傭。 另外早前多宗本地個案的「無頭公案」，在昨日找到流行病學關連，當中包括與蘭桂坊群組和愉景灣婚宴群組、以及黃竹坑派對及捷榮集團員工群組的確診個案，都找到個案中有相連患者是外地返港。

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9人抵港前已經發病

新型冠狀病毒肺炎全球流行，引發海外返港潮。昨日確診的個案中，有9名人士在回港前已經發病，包括第329、330、331、332、335、346、350、355、356及357宗。其中第331宗個案、21歲英國女留學生3月17日已經發病，3月21日抵港後送往機場亞洲博覽館檢測，結果呈陽性送院。

衞生署公布的319至357個案總覽，點擊鏈結。

蘭桂坊友聚群組 新確診者曾外地返港

昨日新確診個案第332宗，為有外遊史的32歲男子，居大埔中心4期7座，於3月4日至11日在英國，無病徵。他回港後於3月13日，與確診蘭桂坊群組三人，即沒有外遊記錄的個案191、217及250有接觸，有流行病學關連。 第191個案34歲女子先與第217個案35歲男子，先雲咸街63號集合，再會合第250個案27歲女子、以及第332個案男子。一行四人於先後到些利街2-4號及德己立街44號。

第217及332宗兩男子同晚再到砵典乍街45號綜合商廈H CODE，內有多間食肆、酒吧及一間健身中心。同晚另有曾到H CODE的三人（第275、278、284個案）亦確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前指出，三人並不相識，因此未知是否有其他關連。第217個案為屈臣氏集團火炭辦事處員工，他的妻子亦於昨晚初步確診。

外遊返港的第332個案屬無病徵患者，在13日晚一同到蘭桂坊的三位朋友。最先發病是第217個案，他在13日有腹瀉，是新冠肺炎較少的病徵之一；第191及250個案，則在16日發病，前者出現發燒和及咳嗽，後者則有喉嚨痛。第332個案列為可能本地個案，雖然他曾外遊，衞生署並未有改變對三名友人患者的定性，217仍為本地個案，另兩人後發病，所以屬本地個案的密切接觸者。

全球疫情爆發，大批港人回港。有衛生署港口衛生科的職員為抵港人士簽發、講解檢疫令。（歐嘉樂攝）

蘭桂坊群組又與愉景灣婚宴群組相關

第191個案、第191個案34歲女子，在與三人在蘭桂坊友聚後，即翌日到愉景灣出席一場婚宴，她是受邀賓客。目前有七名出席該婚宴的人士確診，分別為個案233（31歲兄弟）、 237（29歲女賓客）、253（31歲姊妹）、258（新娘的母親）、259（新娘的姐姐）、287（婚宴主持）、295（31歲新郎），當中最先發病為259個案，她在15日有病徵，較191個案遲一日；29歲女賓客的20個月大女兒及69歲父親之後亦確診，為第303宗、304宗個案。

↓↓曾有確診者出現病徵乘搭過的航班↓↓

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捷榮集團多2名員工確診

早前第229宗個案、40歲無外遊男子，昨日他的兩名同事亦列入確診個案，分別為第337宗個案的66歲女子及第338宗個案的62歲男子，他們都在捷榮集團工作。其中338宗個案的男士曾在2月24日至3月3日到訪土耳其。根據衞生防護中心資料，該三名確診患者曾經於3月9日在油塘客家好棧出席私人聚餐。

上環荷里活道66號的一間餐廳亦多兩宗個案確診，分別為第319宗的25歲女士以及第342的41歲男士。

與中環中銀大樓內的Pure Fitness健身房相關個案再多兩宗，分別為第339宗潛伏期內無外遊記錄的32歲男士，他曾在3月18日與第195宗個案都在中銀大樓出現。另外，第195宗個案的母親也確診，為第322宗的61歲女士。

ure Fitness宣布即日起關閉所有Pure Fitness及Pure Yoga分店14日至4月2日，進行徹底清潔，並於4月3日重開。（資料圖片 / 余俊亮攝）

黃竹坑派對百人出席 至少四人確診

衞生防護中心昨日表示，第169、208、277及315宗個案曾到過黃竹坑聯合工業大廈9樓，參與Studio 9的一場私人派對，當日有逾百人出席，當中除了第277宗27歲女子，其餘三人是相識。中心傳染病處主任張竹君估計，他們不一定是在派對中受感染。

根據中心凌晨公布確診者行蹤，發現上述三人在3月14日曾在中西區御景臺出現，同日另一確診者、第222宗個案31歲女子亦曾到該處，其丈夫是18日確診、9日開始發病的第174宗個案31歲男子，為香港凱莉山國際學校教師，曾帶領約7名學生前往瑞士，也曾與第162宗個案36歲男子飯聚。另外新增個案349亦與早前確診的243宗、香港凱莉山學校員工有流行病學關連。

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3名外傭確診 一名受僱於早前確診之孕婦

新增確診個案中，有3位為外傭。第327宗為51歲女性，曾在2月22日至3月9日去過馬尼拉，她與第207宗有流行病學關連，而第207宗則為懷孕16周的孕婦。她早前到訪澳洲、意大利、德國及迪拜。另外兩名確診外傭分別為第336宗及第345宗，前者居於九龍塘窩打老道152號，在1月17日至3月18日分別到英國及新加坡，後者居半山寶雲山莊，於3月3至12日到過菲律賓及土耳其。

衞生署醫生確診 國泰2員工確診

第347宗為衞生防護中心港口衛生科的一名54歲女醫生，她於上周一被指派前往機場工作，負責簽發檢疫令的工作。她在工作時佩戴外科口罩、面罩及手套等，周一時出現發燒及喉嚨痛等病徵後送院。根據衞生防護中心公布的資料，一名一同食飯的同事也出現病徵。

另外有兩名國泰的員工確診，分別為第328宗的47歲女空中服務員以及第346宗個案的30歲航班男經理，都有外遊紀錄。