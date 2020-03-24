【新冠肺炎】政府推禁酒令　酒吧業界：港人含蓄不會隨便攬攬錫錫

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐美大爆發，「回港潮」下本港輸入個案大增，昨日確診數字已突破300宗。行政長官林鄭月娥昨日（23日）召開記者會，宣布政府將修例暫時禁止全港領有酒牌的食肆及酒吧供應或售賣酒精飲品。 香港酒吧業協會副主席錢雋永今（24日）早在商台節目表示，昨晚部份業界立即召開會議商討，政府為業界損失提供補貼是基本，但目前從未聽聞政府有相關做法，他認為，政府應勒令業主不能收租，或者當局應提供補貼；若政府執意推行相關政策，業界一定會「反抗到底」，未來或發起工業行動，但詳細做法要繼續與業界商討。

錢雋永形容，業界認為政府的做法不合理、不公平，未有先諮詢業界的看法，政府應主動呼籲業界協助，而業界若發現有家居隔離者嘗試光顧，酒吧可立即報警求助。他續稱：「香港人唔似法國人，香港人好含蓄，唔會隨便與其他人『攬攬錫錫』。」

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中國人文化係去飲茶、High Tea

酒吧業協會副主席錢雋永《千禧年代》表示，昨日得知結果後感到嘩然，「好離譜，沒有尊重業界」，更表明一定會反抗。他又批評，港人與外國人文化不同，質疑新規定是否能夠抗疫，「外國文化放工一定會去Happy Hour，但中國人文化係去飲茶、High Tea！」又認為封酒吧解決不了問題，港人會照外出食飯。



他指，酒吧業有良心，已有連串行動監察違規者，如職員發現會立即報警、早、晚各一次深層清潔酒吧、食客必須有量體溫、彼此相隔兩米距離。錢坦言，賣酒有約8000間，佔香港食牌食量一半，相信影響十分大「起碼一半要結業」。





香港酒吧業協會副主席錢雋永說，倘成功修例，相信會有逾半酒吧結業。（盧翊銘攝）

黃傑龍：「與飲酒沒有直接關係」

稻苗學會會長黃傑龍指，政府宣佈決定前沒與業界討論，強調飲食界不是不肯付出，惟政策失焦「不中紅心」，「與飲酒沒有直接關係」，舉出過往有確診者曾到PARTY ROOM（私營派對會所）、電影院，人群聚集才是核心問題。另外，他認為政府的新規定不設時限，令業界不知要捱到何時。



黃傑龍認為，若停應全面停，「若一、兩星期後真的爆發都係要停，比現在停痛苦得更多」。他坦言業界自疫情起「已捱咗兩個月」，最怕疫情繼續拖落去，強調政策應有一定時限，賠償是後話。他指，當然希望政府有支援，坦言若餐廳倒閉，會有大量人失業，是整個社會利益問題，建議政府參考外國補貼八成人工的做法，並研究減租。



