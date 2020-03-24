【新冠肺炎】工會：衞生署確診醫生連續6日工時長　休假即現病徵

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至昨日（23日）確診個案已達356宗，包括一名近日被調到機場協助防疫工作的衞生署港口衞生科醫生。政府醫生協會主席李慧茵今日（24日）在港台節目《千禧年代》表示，該名女醫生在出現病徵前，一連工作6日，每日工作時間長達12小時，直言情況並不理想，「好容易fatigue（疲勞）」。她又批評，政府昨日不斷強調同事的裝備很充足，她質疑「兩個人食飯係高風險過四方八面返港嘅人？」

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個口罩戴得耐都可能會扯下去 係人性問題

她認為在長時間工作下，「好容易fatigue（疲勞）」，同事的狀態未必時刻最佳，會很容易疲累，「你個口罩戴得耐都可能會扯下去，呢個係人性問題」。她亦期望，署方管理層面做得更好，「（確診醫生原本任職）學生服務唔係做傳染病，唔應該冇相當經驗嘅人做高風險工作」。

政府醫生協會主席李慧茵指，確診女醫生已連續6日上班，每日工作12小時，第7日休假時開始出現病徵。（資料圖片）

啲病毒係兩個同事之間突然生出嚟？

李慧茵指，政府昨日已「放風」，稱同事裝備好充足，有機會由食飯傳染，她質疑：「兩個人食飯係高風險過四方八面返港嘅人？啲病毒係兩個同事之間突然生出嚟？」李又提到，保護衣有相關指引，亦要配合風險評估、訓練一起做，坦言自2月初已接獲會員投訴，如有中層職員不讓同事戴面罩，「令到有啲同事都驚，一開頭只有幾個人戴face shield（面罩）」。



李又透露，該名確診女醫生早前做臨床工作，但並非高危工作，自上周一（16日）調派去機場工作，負責為抵港人士簽辦檢疫令的工作。據其了解，女醫生已連續6日上班，每日工作12小時，到第7日休假時，便開始出現病徵。

政府宣布早前宣佈，由上周四（19日）凌晨起，所有外地抵港人士需接受隔離14日，前線人員工作量大增。（資料圖片）

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