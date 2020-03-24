【新冠肺炎】港人滯留摩洛哥、秘魯　旅行社：感受唔到港府幫助

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，疫情下多國設出入境限制。摩洛哥日前關閉領空，秘魯亦宣布關閉該國所有邊境，致大批港人滯留當地。新華旅遊現時仍有三名旅客及一名領隊滯留當地，總經理蘇子楊坦言早前20多名團友離開的航班，都是由旅行社安排，沒有感受到港府有幫助，「可能政府有喺背後發功，但功力太深厚，發咗我哋都唔知。」 另外，星晨旅遊有20人團連同一名領隊滯留於秘魯庫斯科。旅行社表示，早前曾嘗試安排兩班機讓團友離開秘魯，惟最後未能上機，現時等待入境處聯絡中國於當地大使館，讓政府安排團友離開，目前仍返港無期。

秘魯3月15日宣布全國進入緊急狀態，並關閉該國所有邊境。（Reuters）

蘇子楊表示，該摩洛哥旅行團原本有28人，早前旅行社爭取機票後，20多名團友已離開當地往歐洲。他指全部機票均是「我哋努力搵位」，而政府未有直接聯絡過旅行社，直言「邊個部門負責都唔知，求人不如求己。」蘇又批評，摩洛哥已是第九日關閉領空，但港府仍沒有任何安排，直斥反應落後，並形容「自遊行個班仲慘，完全無人幫。」

他表示，明白安排包機到摩洛哥十分困難，認為「幫到返到歐洲就得」。他又提議，當局可安排包船讓旅客到葡萄牙，由旅行社安排機位回港。

▼摩洛哥情況▼

另外，星晨旅遊副總裁張淑雯表示，早前曾兩次安排航班讓滯留秘魯團友回港，然而航班被取消或爆滿，無法上機。她稱現時離開秘魯航班均是各國撤僑之用，旅行團難以乘搭該些航班，並坦言現時只能安排團友留在酒店，希望當局可先安排讓團友到秘魯的利馬。