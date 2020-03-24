【新冠肺炎】消息：今早添14人初步確診　兩患者與蘭桂坊樂手有關

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，本港截至昨日（23日）累計357宗個案。據了解，本港今早（24日）新增至少14宗初步確診個案，當中包括導遊、空姐、外傭、銀行職員，並再有兩名患者的行蹤與蘭桂坊酒吧表演者有關，亦有一名患者的行蹤與Pure Fitness健身室有關。

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蘭桂坊樂手及Pure Fitness群組再添數人確診

據悉，港島西聯網新增一宗初步確診個案，患者是26歲女子，曾與一名已確診的蘭桂坊樂手接觸；而聯合醫院一名初步確診的39歲男歌手及樂隊經理人，亦與蘭桂坊酒吧表演有關。根據衞生防護中心早前公布的資料，昨日已有一名歌手確診，他是第343宗39歲男子，無外遊紀錄。他是第276宗29歲男樂手的同事，兩人曾到蘭桂坊多間酒吧表演。即至今有4名患者屬於蘭桂坊表演者群組。

另外，屯門醫院一名32歲患者，行蹤與Pure Fitness健身室有關。

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再有導遊、空姐初步確診

據了解，再有旅遊業員工初步確診，包括一名導遊和一名空姐。威爾斯親王醫院一患者是42歲男導遊，曾於3月7日至21日到訪歐洲，返港後到普通科門診接受深喉唾液測試，結果呈陽性。北區醫院一患者是47歲空姐，深喉唾液測試結果呈陽性。

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新聘菲傭及銀行職員初步確診 均曾外遊

另有9名初步確診患者有外遊紀錄。聯合醫院新增兩宗，一患者是26歲女子，曾到訪法國。另一患者是39歲女子，曾到英國外遊，上周返港。

大埔那打素醫院新增一宗，患者是一名新聘的菲傭，於3月20日抵港。

伊利沙伯醫院新增一宗，患者是47歲男子，在銀行工作，曾於2月至3月到訪英國。

律敦治醫院新增一宗，患者是42歲男子，曾於2月至3月到美國、德國、荷蘭阿姆斯特丹及英國公幹，已咳嗽兩周。

威爾斯親王醫院一患者是英國留學生，上周返港。

北區醫院一患者是44歲男子，從英國回港，並由亞博檢測中心轉介。

屯門醫院一患者是18歲男子，是英國留學生，經亞博檢測中心轉介。

將軍澳醫院新增一宗，患者是50歲男患者，曾經到訪泰國。