【張舉能接任】馬道立退休在即　年初感嘆任官10年社會氣氛已不同

特首林鄭月娥今（24日)宣布終院法官張舉能將於明年接任首席法院一職。而將於明年1月退休的終審法院首席法官馬道立，其10年任期絕非風平浪靜，更可謂是本港司法界的寫照。馬任官期間經歷過兩次釋法，其中人大於2016年在立法會宣誓案裁決前釋法，更引起極大爭議。 然而，馬官多次在公開場合中強調法治及司法獨立，惟近年不絕的社會風波，法庭的裁決和判刑往往惹來各方批評，法院和法官亦成為示威者針對的目標，甚至有人曾在法院門外噴上「法治已死」。雖然馬道立已多番強調法官不會偏幫任何一方，但他也禁不住慨嘆現的社會氣氛已有別於他10年前上任的情況了。

終審法院常任法官張舉能(右)，將接替明年退休的馬道立(左)，出任終審法院首席法官。(資料圖片)

外形「圓碌碌」、貌似《麥兜》中的「黎根」的馬道立，師承終審法院非常任法官鄧國楨，馬的徒弟則有高院法官鍾安德、區院法官胡雅文、資深大律師翟紹唐和石永泰等。而馬道立的妻子袁家寧，亦為上訴庭法官。

馬道立幼年已赴英讀書，他於1977年在英國伯明翰大學取得法學士學位，繼而取得大律師資格，再於1993年獲委任為御用大律師（現稱資深大律師）。

曾代表政府出戰居港權案

馬官擅長民事案件，多番代表政府出戰，其中最矚目的案件，無疑是涉及居港權的「吳嘉玲案」。該案涉及本港居民在內地所生子女，是否享有居港權。

終院原本於1999年裁定，所有香港永久居民在中國內地所生子女，都可享居港權，不論出生時其父或母是否已成為香港居民。惟政府同年提請人大釋法，人大及後釋法指，只有獲批單程證的香港永久居民，在內地所生的子女才享有居港權。

任終院官多次作終極反勝裁決

馬道立於2001年獲委任為高院法官，兩年後已升為高院首席法官，2010年出任終審法院首席法官。而他任法官期間，曾審理多宗具爭議的案件，包括在民間電台案中和法輪功被拒入境案，都判政府勝訟。

然而馬官有份審理後獲終極反勝的例子也不少，例如近年涉及性小眾權利的案件，包括變性人W欲與男性伴侶結婚的案件，另外入境主任梁鎮罡爭取同性配偶可享公務員福利，及以配偶身份評稅，同樣被裁定終極反勝。

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判曾蔭權終極勝上訴得直

前特首曾蔭權涉公職人員行為失當的案件，亦同是在原審及上訴庭均被裁罪成的情況下，至終審法院審理時，包括馬官在內的五名法官，認為指曾面對控罪缺乏貪污元素，原審官卻未有在曾是否明知故犯，及其罪行嚴重性是否足以構成刑責這兩問題上，未有向陪審團作詳細闡釋，最後裁定曾終極上訴得直，洗脫罪名。

不過，終院對於高官涉貪的案件，仍是絕不手軟，馬官任內亦有審理前政務司司長許仕仁與新鴻基地產的貪污案，四名被告終審上訴均告失敗。

任法官兩遇人大釋法

馬道立任終院首席法官後再兩度「重遇」人大釋法，其中一次在2011年，剛果民主共和國在港被入稟追債，終院主動向人大提請釋法。終院最終根據人大釋法，指香港須跟從中央政府，對剛果民主共和國實施絕對外交豁免權，因而判該國勝訴。

另一次於2016年，青年新政成員梁頌恆及游蕙禎涉及的宣誓風波案，法庭裁決前中大突然主動釋法，不少法律界人士均指做法破壞本港的司法獨立，衝擊法治。馬道立多次被問及對該次人大釋法的看法時，都拒絕回答。

至他在終審法院處理這宣誓案件時，亦只稱根據案例，人大的解釋權力是「廣泛而不受限制」，又指釋法列明無真誠莊重地宣誓，便要撤銷議員資格。而梁頌恆因宣誓時手指作交叉狀，是拒絕宣誓的客觀標示，最終亦拒批上訴許可，梁游二人終極敗訴。

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社會事件法庭屢受衝擊

除了釋法外，近年本港社會動盪不安，亦是馬官近年在法庭遇上的挑戰。自2014年的佔領運動，至2016年的旺角騷亂而引發的刑事案件，法庭的裁決往往引發爭議，其中梁天琦暴動罪成被判監6年，不少網民表示不滿，甚至作出針對原審法官的言論：另一邊廂，退休警司朱經緯被裁定襲擊途人罪成，並遭判囚，亦有市民舉起「狗官」、「司法不公離譜」等標語以表示不滿裁決。

自去年6月反修例運動後，針對法庭和法院的情況更為加劇，甚至有人破壞法院，甚至有法院門外被縱火。

感嘆近年增對法官人身攻擊

面對法院捲入社會撕裂的風波中， 馬官在今年法律年開啟儀式亦特別提到，覺得現在與10年前相比，過往較少會對法官作人身攻擊。他又指，覺社會對法庭和法官的評論和意見，部份建基於錯誤觀念和誤解，當中有些說法「甚至近乎不能接受」。

馬官唯有一再強調司法獨立的重要性，又強調法庭的中立性，呼籲司法人員要向市民解釋法治的意思，法庭不會偏幫任何一方，亦不會尋求中間方案去解決社會、政治或經濟問題。

然而馬官對這情況所表示的憂慮，相信亦將會是法庭未來必須面對的挑戰。