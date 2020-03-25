【新冠肺炎】港澳兩地入境需檢疫　在港工作港人：短期來不回港

隨着新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，香港特首林鄭月娥於昨日（23日）宣布所有從澳門及台灣入境香港人士，不論是否香港居民，同樣需強制檢疫14日；澳門特首賀一誠亦於今日（24日）宣布，禁止所有入境前14天內曾經到過外國的內地、香港及台灣居民入境澳門。 雖然上月4日已關閉港澳碼頭，但港、澳及內地居民仍能經港珠澳大橋往返三地。兩地政府宣布正式封關後，有澳門居民表示理解及接受，亦有在澳門工作住珠海的港人指短期來不會回港。

自2月4日關閉港澳碼頭後，港珠澳大橋成為三地居民惟一的往來途徑。（盧翊銘攝）

澳居民憂香港供澳物資：冇杯麵食點算呀？

每年到港一至兩次的澳門居民吳小姐指，隔離措施肯定對居民不方便，但理解及接受做法，因為最近澳門有新增案例，措施能保障自己及其他人。她自言對來港購物無慾望，「網購一樣好方便，冇得睇演唱會咪當慳錢囉。」

另一名澳門居民陳先生亦表示，「作為『澳豬』嘅心聲，反而係擔心疫情會唔會影響香港供澳嘅物資，如果冇杯麵食點算呀？」

在澳門經營零食店的林先生相信隔離措施對他影響不大，依然有貨經香港運返澳門。自疫情爆發後，他轉售消毒產品、口罩等物資拉上補下，因此生意額沒太大變化。他亦指，愈來愈多打工仔不需在家工作，「周街都係人」，相信14天的隔離措施能有效阻止疫情再次爆發。

▼最新一輪防疫措施▼

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而在澳門工作住珠海的港人陳先生表示，隔離措施對他們沒太大變化，因為非當地居民入境澳門須隔離14天。此外，由於他在珠海租屋，自澳門發布入境措施後，除非隔離14天，否則不能返澳，因此公司安排他留在珠海工作，他亦表示短期內不會回港。