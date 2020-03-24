【新冠肺炎】麥當勞周三晚起停堂食　10年「麥難民」徬徨：去邊？

麥當勞今日（24日）宣布將從明日（25日，星期三）起兩周，暫停晚上6時後的大堂用餐服務，只設外賣及麥麥送服務，包括24小時餐廳，圍起堂食區，即一眾「麥難民」暫不能「回家」。 夜宿荃灣大河道麥當勞10年之久的「麥難民」陳小姐感到徬徨，她說疫情以來，生計已很困難，得知今日或是居於麥當勞的最後一夜，她感到徬徨，「唔知點算，聽晚都唔知可以住喺邊？有無人可以幫我哋？」 有住在麥當勞附近街坊對暫停堂食的措施感到無所謂，表示本身就少堂食，但質疑措施的成效，「要禁就禁晒全香港。」

唔知點算，聽晚都唔知道可以住瞓邊，有無人可以幫下我哋？ 「麥難民」陳小姐

晚餐時分，荃灣這間麥當勞人不多，很多人匆匆買完外賣就離開，而樓上則零散坐着十幾名客人。在角落處，陳小姐一個人靠牆獨坐，翻動着撿來的舊報紙。

今晚恐成在「麥記的最後一夜」

57歲的陳小姐是「麥難民」之一，夜居麥當勞餐廳已經超過10年。她平時也會做一些兼職維生，不過疫情以來，很多地方已經不再請人，收入只有2,000元。而剛剛得知這或者是「麥記的最後一夜」，感到十分憂慮，「唔知點算，聽晚都唔知道可以住瞓邊，有無人可以幫下我哋？」

一個大背囊、兩大膠袋物品就是陳小姐所有家當，她說之所以選擇在麥當勞留宿，是因為覺得麥當勞有閉路電視，「安全啲」，但由於夜晚上層會關閉，只可以在下層的座位過夜，一夜下來常常手腫腳腫，「有屋住邊個想留喺度瞓？」

禁酒比麥當勞停堂食影響更大

前來購買麥當勞外賣的黎先生不知道麥當勞的新措施，但他表示疫情以來已經很少光顧麥當勞，因此措施對自己「冇影響，反而禁酒影響更大」。他指香港地方密集，人和人始終都會有接觸，這個做法並不能減少病毒感染風險，「本身都唔會堂食，但是見到留宿者無地方去都會覺得好心悒。」

市民質疑措施成效：要禁就禁晒全香港

鍾小姐也在晚餐時候在麥當勞買外送回家，她說下午得到消息，認為措施是「企業商業決定」，但是對減少病毒傳播沒有太大幫助，「煮開飯嘅都喺屋企食，買外賣嘅都會繼續買外賣，堂食嘅都一樣，要禁就禁曬全香港。」

她說十多年來一直見到有人在麥當勞過夜，措施反而對「麥難民」影響較大，她批評政府一直無解決留宿者的問題，「佢哋好慘，不過都無辦法，但麥難民的問題也不是第一日有。」