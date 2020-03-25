【新冠肺炎・最新】增至411人染疾　晚上再多4確診2初步確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日新增24宗確診，累計增至411人。確診包括一名出席港交所上市儀式的嘉賓，蘭桂坊Insomnia酒吧樂隊群組增至11人確診。 另外消息指，一名女警初步確診。

▼3月25日機場現場實況▼

+ 17 + 16 + 15

【22:23】今天晚上本港已增加最少3宗確診和2宗初步確診，其中一宗確診個案是36歲男子，他在聯合醫院留醫；另一宗是18歲男子，他在英國倫敦留學，3月24日回港，現時在將軍澳醫院。而初步確診個案就是一名58歲男子，他昨天開始咳嗽、發燒。

【21:00】北區醫院增一宗確診個案，患者是一名20歲男子，他在挪威留學，3月18日經曼谷回港。

【19:33】警方確認，一名駐守深水埗警署的22歲女警員初步確診。該名警員隸屬巡邏小隊，過去14日並沒有外遊記錄。她在昨日（3月24日）當值期間身體感到不適，並沒有參與任何前線工作，亦沒有與市民接觸。其後，她到政府醫院求醫，經初步測試後對「2019冠狀病毒病」病毒呈陽性反應。

【18:50】大家樂公布，鑑於新型冠狀病毒疫情嚴竣，為保障顧客及員工安全並減低疫情傳播風險，由2020年3月27日起，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店於晚上6:30後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。大家樂快餐及一粥麵提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款，同時亦會加強與外賣速遞平台foodpanda及Deliveroo合作，為顧客提供不同的優惠。

【18:40】英國王儲查理斯，確診新型冠狀病毒肺炎。

【17:30】為何內地人士毋須戴手帶，政府資訊科技總監林偉喬指，不少內地人用的Android手機並無Google Play，安裝監察app相當困難，因此用實時通訊軟件追蹤更有效。

張竹君指，收到不少人查詢確診者住哪一戶，但要平衡公眾利益和私隱。

【17:05】關於消息指有女警初步確診，張竹君指，暫時收到消息是「女士、22歲，可能是警察，無外遊」，其他正在調查。

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、政府資訊科技總監林偉喬、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。

張竹君：今日新增24宗確診個案，編號由388至411號，13男11女，年齡介乎11至57歲。其中19人有外遊，包括歐洲、英國、美國。兩名確診者為空中服務員，但其中一人已一年無飛。5人沒有外遊紀錄。

403、404個案為夫婦。

407與198為同學。

400、401各位，與之前確診的336個案同住，二人無病徵。

394、389、411與蘭桂坊樂隊群組有關。394是蘭桂坊酒吧Insomnia的服務員；389是樂隊成員；411是國泰機師，最後一次在2月27日飛，3月11日去過Insomnia、3月18日去過尖沙咀酒吧All Night Long，同為該樂隊有表演，3月20日發燒。難以確定樂隊是否被感染，因此不會公開樂隊名稱。病發前一直有在不同酒吧演出，包括Insomnia、Centre Stage、Dust Till Dawn、All Night Long。樂隊有9至10人，當中8人確診，成員中有些人住在一起、有些人是夫婦，是密切接觸。

391是長沙灣長隆工業中心工作，與該處小型爆發有關，6名員工現有4人感染。

388暫時未有頭緒，是36歲男士。

395是港龍空中服務員。

確診的人士有6位學生，包括393、398、399、407、408、409。

政府資訊科技總監林偉喬：政府已用多種方式監察檢疫人士，包括電子手環、監察手帶，配合居家檢疫，用通訊軟件、視象通話、警員上門突擊檢查。有人裝不到APP，已加派人手接聽熱線電話 。今日新增電郵及電話短訊途徑，只要檢疫人士提供姓名及電話，就會有專人聯絡跟進。留意到好多人未啟動密碼，前日起已再發出電話短訊提醒盡快啟動程式，如遲遲未啟動會聯絡。機場用的是藍色監察手帶，配對此程式用，可監察有關人士是否留家，今日稍後會用APP配合電子手環，可記錄位置，可確定有關人士是否留家。今日來港人士已較上周減少，有條件在機場啟動流動應用程式及戴電子手環，首先會在歐美航班開展新措施，如一切順利會推展至其他航班。

醫管局何婉霞：參考亞博及北大嶼經驗，會在急症室增設分流檢測站，會更快知道檢測結果。急症室會為懷疑個案採樣本做測試，安排病人在該等候區等，部份醫院會安排在監察病房，有醫院會在室外設獨立帳篷，設施有參考感染控制條件，單向座向，座位間隔1米。病人等候時要戴外科口罩，不能進食、不能行來行去，如果陽性會收病人入院，如果陰性病人可返家。

加強化驗室檢測，海外入境無病徵人士會取得樣本瓶，自行在家收集深喉唾液樣本，要麻煩家人在收集樣本後的早上交到收集站。

【16:24】據了解，一名22歲女警員初步確診新型肺炎，她無外遊，有發燒、腹瀉及腹痛，一度入住普通內科病房，已轉入明愛醫院負壓隔離病房。

▼港交所現場實況▼

+ 4 + 3 + 2

【15:30】截至下午3時半，新增5宗初步確診個案，分別4人在伊利沙伯醫院及1人在廣華醫院，累計今日已有23宗初步確診個案。

第1宗是19歲女子，在英國讀書，3月22日乘搭國泰航空CX252抵港。

第2宗、3宗是51歲女子及11歲男子，兩人是母子，曾往新加坡，他們的外傭早前已確診。

第4宗是38歲男子，是蘭桂酒吧樂隊成員。

【15:00】截至下午3時，本港今日新增至少18宗初步確診個案。

新增的6宗如下：

瑪嘉烈醫院新增1宗，患者是18歲男子，早前從倫敦返港，前日發燒和喉嚨痛。

威爾斯親王醫院新增2宗。一患者是18歲男子，另一患者是19歲女子。

聯合醫院新增3宗。一患者是32歲女子，一患者是21歲女子，另一患者是28歲男子。

【13:17】無綫電視人事及行政部向員工發內部電郵，稱娛樂新聞台一名女同事對新型冠狀病毒化驗呈陰性，安全起見，同組20名員工今日安排檢測，辦公室已消毒清潔。

【12:53】據了解，Now新聞台再多一名剪接師初步確診新型肺炎，患者是25歲女剪接師，周一（23日）發燒，最後上班日是3月22日，目前在博愛醫院留醫。而Now新聞台早前一名40歲男剪接師在港台任職女朋友對新型冠狀病毒呈陰性。

【12:48】3月20日到訪港交所樺欣控股轉主板上市儀式的一位嘉賓，已被確診感染2019冠狀病毒。香港交易所正在聯繫所有於當日出席活動的人士，並已在金融大會堂進行徹底消毒及清潔。香港金融大會堂自3月20日的上市儀式後，再沒有舉辦任何其他活動。

▼Now新聞台灣仔電訊大廈現場▼

【12:03】「港澳快線」宣布，由今日（25日）零時零分起，將暫停所有班次；而「港澳一號」亦同樣有相關安排，且佐敦店亦將暫停營業。「港澳一號」的官方網頁指，倘透過佐敦門市或官方網站購票的受影響乘客，可電郵至info@onebus.hk申請退款；至於在澳門售票處購票的客人，則須在原本購票處申請直接退款。

至於來往港珠澳大橋香港口岸的香港穿梭巴士服務（金巴）則仍然維持有限度服務，澳門線會調減班次至約每30至60分鐘一班；來往港珠澳大橋的嶼巴第B4、B6號線的服務時間，則維持每60分鐘一班。

+ 6 + 5 + 4

【11:41】消息指，今早再多３宗初步確診個案，明愛醫院患者是25歲男子，3月18日由英國返港，有發燒病徵；另外1宗是東區醫院31歲男子，曾接觸過蘭桂坊酒吧群組的個案，近期無外遊紀錄；餘下1宗是律敦治醫院36歲印度裔男子，曾於3月6至16日到訪印度探親，現有發燒。

【11:30】據了解，本港今早新增至少8宗初步確診及1宗確診個案，當中大部份為年輕人、有外遊紀錄。

東區醫院新增一宗，患者是20歲女子，是第198號個案的同學，二人曾接觸。患者上周從瑞士回港，今日發燒和咳嗽。

北區醫院新增2宗。一患者是18歲女子，有發燒，本周從英國回港。另一患者是40歲女子。

廣華醫院新增一宗，患者是20歲男子，從英國返港，曾與當地的確診者接觸。

瑪麗醫院新增一宗，患者是36歲男子，曾到荷蘭、澳洲、瑞士外遊，上周回港，其女友早前已確診。

屯門醫院新增3宗。一患者是43歲男子，無外遊紀錄，曾到律敦治醫院急症室求診。一患者是38歲男子，曾於上月到訪東京和台北。一患者是26歲男子，曾到美國外遊一個月，本月12日返港，其後曾到律敦治醫院急症室求醫。

威爾斯親王醫院新增一宗確診個案，患者是18歲女學生，在美國紐約的大學讀書，上周返港。其深喉唾液樣本對病毒呈陽性反應。

【08:00】截至周三（25日）上午8時，全國確診病例81829宗，累計死亡人數3284人，疑似病例132宗，治癒病例73304宗；在重災區湖北，累計67801宗，死亡總數3160人。

【03:16】澳門再添一宗輸入性確診病例，累計個案達29宗。當局稱該患者為一名留學英國的澳門15歲女學生，3月16日從英國出發，經吉隆坡轉機，17日抵達香港並入境停留一周，至周二（24日）乘坐金巴經港珠澳大橋返澳門，入境時因有呼吸道症狀被送往仁伯爵綜合醫院急診室接受鼻咽拭子檢測，樣本結果呈陽性；患者目前情況一般，已被安排入住隔離病房。

【02:34】澳門宣布新增2宗輸入性確診病例，兩名患者均是由英國返回澳門的居民，其中28歲男患者於上周日（22日）由澳門旅遊局專車從香港機場經港珠澳大橋接回澳門；另一名18歲男患者是留英學生，同日經澳門機場入境。

【00:53】澳門新增1宗確診個案，患者是一名17歲留學英國的女學生。當局表示，該名女患者上周五（20日）晚與兄長乘坐阿聯酋航空EK4航班，從英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）經杜拜轉乘EK372前往泰國曼谷，再轉乘澳門航空NX881航班，於周日（22日）抵達澳門。

昨日總覽：【新冠肺炎・3.24】24人違檢疫令「被捕」 澳門入境需檢疫14日

【新冠肺炎】港人珠海經澳門返港 遲20分鐘過關需強制居所檢疫

【新冠肺炎】港澳午夜起入境需檢疫 港太急忙過大海為夫送衣

【新冠肺炎】港澳兩地入境需檢疫 在港工作港人：短期來不回港

圖輯．新冠肺炎│麥當勞今晚起暫停堂食 「麥難民」渡最後一夜

【新冠肺炎】麥當勞周三晚起停堂食 10年「麥難民」徬徨：去邊？

【新冠肺炎】麥當勞夜間禁堂食圍封座位 「麥難民」將無法留宿

麥當勞明起停晚市堂食 只做外賣及麥麥送

【新冠肺炎】確診屈臣氏職員妻中招 愉景灣婚宴群再多一人染疾

【新冠肺炎】機場衞生署醫生裝備不足？張竹君：所接觸旅客非高危

【新冠肺炎】消息：今早添14人初步確診 兩患者與蘭桂坊樂手有關

【新冠肺炎】新聘菲傭初確診 僱主需承擔醫療費：一半人延遲來港

【06:00】港府今日安排第二批專機，接載滯留在湖北省的香港居民返港。政制及內地事務局局長聶德權、入境事務處處長曾國衞聯同政府各相關政策局和部門的人員，將前往武漢安排接載港人事宜。

聶德權在其Facebook表示，今次的行動規模與第一批包機相若，星期三、星期四各有兩班專機，分別於下午4時和7時從武漢機場返港，接載的總人數預計超過500人，較上一輪多。他指今次行動接回武漢市以外地區的咸寧、孝感、黃石，及其他不同城市的緊急個案，500多人所在位置較上一輪更分散，部分港人距離武漢機場的車程達六至七小時，把所有人準時、安全地送到武漢機場的挑戰較上次大。

他表示，今次有不少個案都已滯留當地多個月，不少小朋友、長期病患者生活、健康等都遇到不同程度的問題，照顧他們的身體狀況都要特別小心。

這次安排與上一次不同，他日前指由於湖北省疫情漸趨緩和，除了武漢外，省內所有城市已連續14日沒有新增確診個案，諮詢公共衛生專家意見後，決定他們返港後，在家居接受14天強制檢疫，毋須入住檢疫中心。

▼最新一輪防疫措施▼