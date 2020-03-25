【新冠肺炎】確診屈臣氏職員妻中招　愉景灣婚宴群再多一人染疾

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港昨日（24日）新增30宗個案，年齡介乎15至66歲之間，當中19人曾於潛伏期身處外地。本港累計個案達到387宗（包括386宗確診個案和一宗疑似個案），當中包括一名空中服務員、一名旅行團導遊和一名新來港外傭。另外，黃竹坑百人派對、蘭桂坊樂手群組、愉景灣婚宴群組都有出現新個案。 早前確診第217宗個案、屈臣氏35歲男員工，疑似其同事及36歲妻子昨日也確診。其同事曾一起出現在蘭桂坊，翌日出席愉景灣的婚宴。

本港疑再現新冠肺炎（又稱武漢肺炎）本地感染新群組，愉景灣酒店「海濱白教堂」本月14日舉行的婚禮，已有多名人士確診。（資料圖片）

3人抵港前已經發病

新型冠狀病毒肺炎全球流行，引發海外返港潮。昨日確診的個案中，有3人在抵港前已經發病。第364宗的英國男學生，3月14日已經頭痛及發燒，22日才抵港；第365宗個案為44歲男士，他自去年12月起一直在英國，本月11日已經咳嗽、發燒並頭痛，亦是22日才返港；另外一位則是第382宗個案的39歲女士，她在3月2日已經發病，但是直至22日才從法國返港。

兩屈臣氏員工同出現蘭桂坊友聚 翌日去愉景灣婚宴

新確診的373宗為33歲男，歸為愉景灣婚宴群組，與191宗即34歲婚宴女賓客，及217宗35歲男子，疑同為屈臣氏員工，且都無外遊史。二人均在火炭中建電信大廈工作，上址有屈臣氏辦公室。

三人於3月13日，同出現在到雲咸街63 號。373宗當晚無再轉場，翌日與191同出席愉景灣婚宴。即愉景灣婚宴群組與蘭桂坊群組的共同人物，現在疑同為屈臣氏員工的34歲女賓客（191宗）及33歲男子（373宗）。

於3月13日，191與217其後匯合第250個案27歲女子、以及第332個案32歲有外遊史男子匯合，轉了兩場先後到些利街2-4號及德己立街44號。最後餘217及332兩男子，同晚再到砵典乍街45號綜合商廈H CODE，內有多間食肆、酒吧及一間健身中心。

217個案妻子亦確診 發病前在印度

同晚另有曾到H CODE的三人即第275、278、284個案亦確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前指出，三人並不相識。217個案的妻子亦確診，為第378宗，她於3月6日至15日在印度，於20日發病。其夫早於13日發病，20日確診。

NowTV員工曾去過私人診所

早前初步確診的NowTV剪片員工昨日正式確診，他在3月19日時發燒、呼吸困難、疲倦並且喉嚨痛。他曾在3月18日到訪灣仔電訊大廈，出現病徵後，他在3月20日曾到訪懷仁街 22 號郭明煇醫生診所，相信是看醫生。

NowTV新聞部全層關閉消毒，新聞部將啟動後備團隊在另一樓層運作，廣播將維持正常。有消息指出，剪片員工的女朋友是港台教育電視部員工，目前無病徵，由於屬緊密接觸者，料未來14日需檢疫不能上班。

▼最新一輪防疫措施▼

+ 5 + 4 + 3

五名菲籍酒吧樂手確診 所到酒吧名單公布

「蘭桂坊表演群組」今日新增六人確診，包括五名菲籍樂隊成員（第362宗、367宗、384宗、386宗及387宗），以及及一名在蘭桂坊Insomnia酒吧工作服務員的30歲女服務員（第360宗）。連同早前確診的29歲男樂手（第276宗）和39歲男樂手（第343宗），該群組現有八人。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該樂隊曾在蘭桂坊Insomnia、灣仔Centre Stage和灣仔Dusk Till Dawn酒吧演出，期間無戴口罩。

黃竹坑百人派對再多1人確診

衞生防護中心早表示，第169、208、277及315宗個案曾到過黃竹坑聯合工業大廈9樓，參與Studio 9的一場私人派對，當日有逾百人出席，昨日新增一名39歲男士確診，累計達5人。新增的第375宗個案屬於無病癥患者，他從3月19日開始於饒宗頤文化館崔雅山房進行檢疫，目前留醫伊利沙伯醫院。

與中環中銀大樓內的Pure Fitness健身房相關個案再多1宗。周一時，第195宗個案的母親已經確診為第322宗個案，昨日同住在九龍塘施他佛道的61歲男子亦確診，他們3人都無外遊歷史。