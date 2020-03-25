【新冠肺炎】港人珠海經澳門返港　遲20分鐘過關需強制居所檢疫

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）全球大爆發，港府收緊入境檢疫限制，今日（25日）凌晨起非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港將不准入境；所有從澳門及台灣入境的人士，不論是否香港居民，改為強制檢疫14日，不再豁免。澳門政府今日起亦規定，由香港入境也要先檢疫14日。 《香港01》記者昨晚至今日凌晨，到港珠澳大橋香港口岸視察，人流較疏落，不少人趕在「封關」前數小時回澳門或入境香港。但從事地盤工作的港人謝先生，未能趕及在「免疫」死線前抵港，成為首批新安排下的需檢疫人士，未來14日要在家居檢疫而未能工作，他說也只能平常心面對。

同車約30人 午夜前10分鐘抵達口岸下車

從事地盤工作的港人謝先生在凌晨約0時20分步出大堂，他原以為從澳門來港不用接受強制檢疫，豈料突被通知需接受14日家居檢疫。他解釋，周六經深圳灣去內地，昨日經珠海入境澳門已接受數小時隔離，回港後突面對檢疫也無奈接受，最大影響是無法工作，「好多人要搵食，搵唔到食係咪要賴政府？」故稍候也要請假，現在也只能平常心面對。

謝先生表示，過境巴士（金巴）上有二、三十人，下車時約11時50分。他在入境時收到一個錦囊包，內有家居隔離指引，回家後需定時發送實時位置，不用配戴手帶，也沒有要求需要多久回到家中，但每日要量度體溫。他又透露，過境時有長者指自己無人無物，嘆言「並非人人有家人支援」。

有港人批推得太急 暫不會再到澳門

在午夜前已回港的港人張先生表示，為在澳門居住的太太及貓兒買日用品、食糧及貓糧，把家中事務安頓後，今晚再趕回來避開14日家居檢疫，順道把內地購買、郵遞至澳門的大量口罩帶回香港，分發親友使用，最大影響莫過於不能常回家，只能在父親家中住。「（新措施）推得幾急，你早啲通知，咪早啲準備囉。」一切來得倉卒，又認為若假期許可，寧願長留澳門，批評特首林鄭月娥從沒有想過港人感受。

至於伍先生從澳門返港防疫準備充足，除了口罩，也穿上雨衣及戴膠手套。他因餐飲業公務昨晚到澳門處理，不足24小時又回港，工作逼在一天內完成，認為新措施來得趕急但理解，「有新措施出現，無理由再等十日八日，人命攸關」。他本身在兩地遊走，因有隔離措施，暫時不會再到澳門，主要影響是簽收貨件、文件無法親身處理，要找他人代勞。

在回港期間，伍先生指車上兩個座位坐一人，基本上是滿座，但擔心多人困在車上，加上近日有確診者曾經港珠澳大橋過境，憂不慎被傳染，故來回時也準備充足，「雖然好似比較誇張，但安全囉，安全最緊要」。

港府昨晚刊登憲報，訂立《2020年若干到港人士強制檢疫（修訂）規例》，將14天的強制檢疫安排，由只適用於內地抵港人士，擴展至澳門及台灣的抵港或過去14天曾於該地逗留的人士，今日起生效。有效期與《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）相同，即至今年5月7日午夜。因此若入境香港前到過內地，就必須居所檢疫。

19日生效的《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），《修訂規例》的實施代表所有未受豁免的抵港旅客將接受強制檢疫，主要是針對機場抵港旅客。