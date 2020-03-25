【新冠肺炎】還押130日女被告聆訊需再延後　官把案押後6天拒保

受武漢肺炎疫情影響，香港各界陷入癱瘓，其中大量公型機構運作亦大受影響，法庭審訊亦不例外。司法機構早前公佈各級法院將持續有限度審訊的安排，而大量案件審訊亦被迫繼續押後；其中有一宗涉及去年11月的示威案件，一名19歲女子，因管有攻擊性武器等罪，原定安排4月初審訊，亦需再度改期。已還押130日的女被告，今（25日）被帶上西九龍法院，希望能申請保釋，惟裁判官只是把原定審期押後6天，拒絕讓被告保釋。

涉藏摺刀開瓶器

女被告韓德芳（19歲，香港專業進修學校學生），被控一項公眾地方管有攻擊性武器和一項意圖損壞財產而管有物品罪；第一條控罪指被告在去年11月12日在深水埗福榮街512號地下管有一把摺刀；第二條控罪指她在同日同地管有鐵鎚、扳鉗、螺絲批、打火機、報紙、酒精、開瓶器等，意圖損壞特區政府財物。

被告稱已還押130日求保釋

被告早前已否認全部控罪，案件原定於4月2日審理，但辯方表示因疫情關係，法庭未必能在預定時間開審，亦很可能會持續延誤一段長時間，因此向法庭申請更改審訊日期；辯方亦指被告已還押130多天，希望能保釋外候審。

裁判官最終只押後至4月8至9日審理，並拒絕讓被告保釋。

案發日有三罷行動

去年11月12日，有市民發起「破曉行動」，香港各區出現堵路等情況，癱瘓社會運作，以圖發動罷工、罷課、罷市等「三罷」行動，警方為堵截這些行動時，在長沙灣後巷一貨車車底發現韓，並曾作搜查。

案件編號：WKCC 4264/2019