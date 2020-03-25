【新冠肺炎】3月20日樺欣控股港交所轉主板儀式　一嘉賓確診

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港交所表示，一名在上周五（3月20日）曾到訪香港金融大會堂，出席樺欣控股 （01657） 轉主板上市儀式的嘉賓，確診感染新型冠狀病毒。

港交所公布，一名在3月20日曾出席樺欣控股上市儀式的嘉賓，確診感染新型冠狀病毒。（網上圖片）

香港交易所表示，曾於3月20日到訪香港金融大會堂出席新股上市儀式的一位嘉賓，已被確診感染2019冠狀病毒。香港交易所正在聯繫所有於當日出席活動的人士，並已在金融大會堂進行徹底消毒及清潔。香港金融大會堂自3月20日的上市儀式後，再沒有舉辦任何其他活動。港交所指，一直以嘉賓及員工的健康和安全為首要考慮，會繼續密切留意事態發展，必要時將重新審視相關安排。

樺欣為網上服飾ASOS採購供應商

翻查資料，樺欣控股（SG Group Holdings Limited，主板上市編號：01657），在本月20日轉主板上市，公司主要為品牌時裝零售商提供服裝設計及採購服務，亦會提供顧問服務。該公司主要股東為「JC Fashion International Group Limited 」（旺利多），而公司主席為蔡敬庭，轉主板前創業板上市編號為8442。

樺欣控股是品牌時裝零售商的服裝設計及採購服務供應商。其客戶為實體商鋪及網上時裝零售商，例如Monsoon Accessorize Limited 及ASOS.com Limited。樺欣控股2017年3月21日在香港聯合交易所創業板成功上市。

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