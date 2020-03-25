【肺炎口罩】學校難復課　老師設計可重用口罩　月產60至100萬個

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，「Saving The Mask」計劃在香港研發MASKSAVER可重用口罩及其解決方案，以非傳統生產方式解決口罩龐大的需求問題。

MASKSAVER將於四月底在網上正式發售，每盒有60片共30對濾芯，若每日更換一次濾芯，最少可使用30日。（歐陽德浩攝）

計劃發起人梁偉健為STEM課程的老師，遊走多間不同的中小學。他指，由於受停課影響，多間學校亦面對口罩短缺的問題難以復課，同時為釋出緊拙供應的外科口罩給前線醫護使用，因此聯同伙伴共同設計口罩。從紙黏土到3D軟件設計，利用3D打印技術製作模具，再用真空吸塑成型技術製成口罩，加入濾芯後便可使用。其後，將與工業製造專家探討製作方式及口罩的防疫效能，便可正式面世。

計劃設計師袁思明補充，由於原材料如吸塑膠及機器來自內地，因此與東莞的廠房合作，已有一條生產線，若大批生產，工廠產量可達每月60至100萬個。其後將視乎產品推出市面的反應，可增加至五條生產線，未來亦會考慮於香港設廠生產。

團隊亦設計透明版的口罩給聽障人士使用，因使用的物料不同，暫未有確實的定價。（歐陽德浩攝）

袁思明續指，MASKSAVER將於四月底在網上正式發售，每盒有60片共30對濾芯，若每日更換一次濾芯，最少可使用30日，暫時定價為45元一盒，學校訂購價為35元。此外，團隊亦設計透明版的口罩給聽障人士使用，因使用的物料不同，暫未有確實的定價。

該口罩使用食品級環保物料，外部使用兩層食品級吸塑膠製成，可重複使用，每天只需使用消毒噴霧或清洗。口罩採用歐盟標準EN-149, FFP2/3級（即是過濾微粒達94至99%或以上）的濾芯，現時正申請內地GB2626的標準。此外，口罩使用個性化設計，口罩和索帶分別有多款顏色選擇，用家可自由配搭。

計劃發起人梁偉健（左一）為STEM課程的老師，為釋出緊拙供應的外科口罩給前線醫護使用，因此聯同伙伴共同設計口罩。（歐陽德浩攝）

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