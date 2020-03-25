【武漢包機．直播】港府包機抵港　滯留湖北港人到達香港機場

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，政府今明（25及26日） 兩日將派第二輪包機接載超過500名滯留湖北省的港人。而今日將率先接載285人回港，分別在下午4時及7時從武漢機場返港。 政府團隊抵達武漢天河國際機場後，政制及內地事務局局長聶德權及入境事務處處長曾國衞與武漢相關官員，商討今日包機行動的細節。

【18:00】今日首班包機已抵達香港機場，穿著全套保護衣物的人員，正準備協助乘客落機。

【16:50】兩班包機預計分別於下午6時和9時10分抵達香港國際機場。

【15:45】乘坐第一班包機的港人正在登機。有滯留黃石市的港人向入境人員表達謝意，指自己滯留了兩個月，現時市內公共交通工具未恢復。

【14:54】於武漢機場，當局準備派發予港人的「抗疫包」，包括酒精濕紙巾及口罩。

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聶德權今早離港前見記者表示，是次包機行動接載超過500名港人，他們均是居住離武漢市較遠、車程距離2至3小時，包括咸寧、孝感、黃石等城市；其中16歲以下人士佔四分之一，部分將有親人乘專機抵達當地並一起回港；亦有部分是孕婦、應屆DSE生，以及有醫療需要的港人。聶德權續指，涉事港人抵港時，落機前及落機後亦會有體溫檢測，並須按照目前規例，返港後須接受家居檢疫14天。對於今次接載的並不包括仍然滯留武漢市的港人，聶則指現時接獲60多宗滯留武漢市的港人求助個案，當局將與他們持續溝通。

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