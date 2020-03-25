【新冠肺炎】歐美抵港者戴藍牙電子手帶　內地電話難裝app毋須戴

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府從對外地入境的人士，實施強制檢疫措施，惟近日不時發生有人離開居所，違反檢疫令。政府資訊科技總監林偉喬表示，今日（25日）從歐美回港人士，會優先獲發備布藍芽功能的電子手環，配對手帶的應用程式可接收藍芽、Wi-Fi等訊號，可記錄位置，確定受檢疫人士是否在家。 林偉喬又稱，每日警方都會到數百個檢疫人士家中檢查，當中有數宗個案破壞除下手環，甚至由家人協助掃描二維碼，明顯違反檢疫令，已立即跟進。

可確定是否在家 防剪手帶

林偉喬稱，政府現時以多種方式監察檢疫人士，包括電子手環、監察手帶、突擊檢查、視訊通話等。他表示，今日來港人士已較上周減少，由上周的每日約6,000人，降至昨日的約3,000人，故有條件在機場啟動流動應用程式及備有藍牙功能的電子手環。他表示，電子手環會率先應用於歐美回港人士，以監察他們是否在家。

林偉喬指，會在機場向歐美回港人士即時派發密碼，啟用及安裝應用程式；電子手環方面則有約萬條，包括可重用的及一次性的，前者在完成檢疫後，會派出專人回收；後者則在完成後即時剪斷。他續稱，與手環配對的電話應用程式會接收藍牙、WiFi等訊號，假如戴上手環的受檢疫人士，未有攜帶電話離家，當局會知道他已外出；相反，假如相關人士戴上現時的普通手帶，就算他沒有攜帶電話，只戴上手環，當局亦無法偵測，只可要求他掃描手環。

林偉喬表示，現時有約萬條備有藍牙功能的電子手環，會先派發予歐美回港人士。（李澤彤攝）

內地電話無Google Play難裝App 分享定位更有效

對於為何內地回港人士不使用電子手環，林偉喬表示，內地人使用的Android電話，一般都沒有配置Google Play，安裝應用程式相當困難。他之後再解釋稱，從深圳灣口岸、港珠澳大橋回港的人士，如其電話無法分享實時位置，當局會派發電話；但假如向每名無法安裝應用程式的人士派發，數量就相當多，而且每次隔離需14天，即涉及逾萬部電話。他續稱，電話需要購買，之後又要派員回收，涉及人力物力，故認為現時的實時監察安排最好。

至於從台灣、澳門回港的人士，林偉喬表示，會要求他們以WhatsApp、微信等程式分享實時地點；另有職業突擊視像檢查。他續稱，現時派出3.2萬條監察手帶，數量較多，應該不會轉為電子手環。

林偉喬又稱，現時部份人未收到短訊啟動應用程式，可能源於相關人士未提供正確的電話號碼。他表示，已新增電郵及短訊，接受檢疫人士如有任何疑問，可需將其姓名及聯絡電話電郵到shs@ogcio.gov.hk，或以短訊傳送至53943388，資科辦會有專人聯絡跟進。

▼最新一輪防疫措施▼