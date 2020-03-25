【新冠肺炎】無綫新聞部三員工曾訪問過確診者　正自我隔離

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，無綫（TVB）新聞部一名記者及兩名攝影師，周日（22日）訪問的受訪者，被確診染病，故為安全起見，涉事三名同事已接受病毒檢測並自我隔離，而新聞部辦公室已進行徹底消毒。消息指，三人為新聞部專題節目科記者和攝影師，與被訪者訪問時全程佩戴著口罩，三人至今沒出現病徵。 另外TVB娛樂新聞台一名員工檢測後陰性，公司已消毒。

有TVB員工接獲受訪問通知，稱其為確診者。（資料圖片）

無綫電視企業傳訊部回覆時表示，新聞部一名記者及兩名攝影師於周日曾進行一個訪問，而他們今日接到該被訪者通知，稱他已確診新冠肺炎。故為安全起見，公司已安排該三名同事接受檢測及自我隔離，並徹底消毒辦公室。



消息指，涉事三名員工為新聞部專題節目科的記者和攝影師，他們與被訪者在整個訪問期間均有佩戴口罩，三人至今沒出現病徵。有新聞部員工直言，工作多須在辦公室內處理，亦須外出訪問，難安排全員留家工作，但會盡力防疫，佩戴口罩及盡量暫停聚餐。

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另外，TVB娛樂新聞台一名女職員因昨日（25日）感到不適，自行前往醫院求診。企業傳訊部指，該女職員的新型冠狀病毒檢驗結果為陰性。但為安全起見，同組的20名同事今日（25日）亦會安排進行檢測，而涉事辦公室已全面消毒清潔。