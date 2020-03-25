【新冠肺炎】大家樂周五起晚6:30後停堂食　PizzaHut、美心未調整

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，繼麥當勞公布由今日（25日）起，晚上6點後不設堂食後，大家樂也宣布，由本周五（27日）起，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店於晚上6時半後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。

大家樂宣布，由本周五（27日）起，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店於晚上6時半後暫停堂食。 （資料圖片）

大家樂表示，集團旗下餐廳已推出各種外賣餐單組合及優惠，大家樂快餐及一粥麵提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款，同時亦會加強與外賣速遞平台foodpanda及Deliveroo合作，為顧客提供不同的優惠。

另外，大家樂指，集團旗下餐廳亦會加強各項防疫措施，大家樂快餐將陸續在全線分店安裝透明分隔膠板，讓顧客享有獨立用餐位置。集團已調整旗下餐廳部份分店之營業時間，並加強清潔店面及廚房，包括消毒枱面、門柄、餐牌等，員工需佩戴口罩、定時洗手及量度體溫，店內有提供酒精搓手液供顧客使用，務求給顧客安全的用餐環境。同時，餐廳不接待現正接受強制檢疫人士。

Pizza Hut回覆查詢指表示，餐廳的營業時間暫時沒有更改。而在疫情開始初期，Pizza Hut已加強分店的清潔及消毒，要求所有員工必須戴上口罩，以及實施外賣訂單只會送至大廈大堂等措施，保障客人和員工。

美心回覆，有關暫停晚市堂食事宜，暫時未有補充。譚仔回覆指，自疫情開始以後一直密切檢視情況，並調整了營業時間。就現時疫情狀況，暫未有更改營業時間或關舖安排。為加強保障顧客及員工的健康起見，譚仔將安排顧客隔位坐，確保顧客間有適當距離；顧客進入店舖時會為其量度體溫，如發燒即勸喻顧客看醫生，並不會安排堂食服務，改以提供外賣自取；提供特製的信封給予顧客放置口罩，並提醒防護小貼士，提高各人警覺性。

▼最新一輪防疫措施▼

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大快活回覆，暫時未有計劃暫停晚市堂食服務，會視乎客人需要再作考慮。集團會密切留意疫情發展，為員工及人客作出最理想的安排。