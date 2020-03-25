【新冠肺炎】深水埗22歲女警初確診　曾靶場練槍與90名人員有接觸

一名駐守深水埗警署的22歲女警員初步確診感染新型冠狀病毒，為第二宗警員確診個案。警方表示，該名警員隸屬巡邏小隊，過去14日沒有外遊記錄，昨日（24日）當值期間身體感到不適，其後到政府醫院求醫。她沒有參與任何前線工作，亦沒有與市民接觸。據了解，她昨日到過新界南總部靶場練習射擊，當時有其他不同警區人員在場，初步了解，與她有接觸的人員有約80、90人。

警方正與衞生署接觸，安排徹底清潔及消毒相關警署設施，包括報案室和警車。（香港警察fb）

據了解，該名確診女警昨日到過新界南總部靶場練習射擊，當時有其他不同警區人員在場，警方初步了解過，連同她所屬的巡邏小隊，料與她有接觸的人員有約80、90人，正待衞生署釐定有幾多名人員屬於緊密接觸者，期間有關人員不會安排參與任何涉及市民的工作。該靶場亦會關閉作大清洗。

基於公共衞生考慮，警方在沒有衞生防護中心進一步評估前，與該警員駐守同一小隊的所有警務人員將不會安排與市民接觸。警方正與衞生署接觸，安排徹底清潔及消毒相關警署設施，包括報案室和警車，亦會靈活調派人手，確保相關警區提供的緊急服務不受影響，以及已提醒同事減少社交接觸，減低傳染風險，並留意自身健康狀況，如有任何不適須立即呈報並求醫。

警方表示高度關注事件，將會繼續與衞生署保持緊密聯絡，積極配合署方進行病理學追蹤，包括主動提供該名警員近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。