【新冠肺炎】深水埗麥當勞40麥難民今起流離失所　住客將瞓後樓梯

麥當勞昨日宣布，為保障員工及食客安全，由今日起兩星期，即3月25日至4月7日，暫停晚上6時後大堂用餐服務，只設外賣及麥麥送服務，包括24小時餐廳。深水埗麥當勞一向是不少「麥難民」的家，疫情之下，被迫離開這個「家園」要到附近暫住，有「住客」坦言理解，「人哋開正門做生意，唔開門都係佢哋決定㗎！冇地方住我咪瞓後樓梯囉」，亦有住客留意到麥當勞分店近日生意因疫情回落，早有心理準備會減少開放時間，又説深水埗麥當勞一向有近40人居住，意味着疫情之下，這裏有40人不能「居家抗疫」。

▼「麥難民」暫失「家園」▼

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職員協助離開

麥當勞於昨日（24日）宣布，今日起連續兩星期， 暫停晚上6時後大堂用餐服務，只設外賣及麥麥送服務，包括24小時餐廳。《香港01》記者今日到深水埗麥當勞，到晚上6時，有職員到餐廳1樓逐一向食客解釋情況，並協助離開，有食客似乎未了解情況，顯得一臉懵懂，有提着大包小包的顧客慢慢地離開，有職員隨即清潔桌面，準備關閉樓層。

蔡先生逼遷才知停堂食

蔡先生近日被逼遷，居於麥當勞約兩個月，餐廳可算是他用來對抗疫情的家，職員突然間向他解釋會關閉堂食位置，才得知將要「遷出」，他向記者説，「我啱啱先知，但係人哋做生意嘅啫，唔一定要俾我住，冇話啱唔啱。」

他續説，現時正等候批出綜援金，現時較為困難，才以麥當勞為家，現時不少人會選擇居家抗疫，他聞言即説，「香港地冇計，有錢就有抗疫，有錢就有辦法。」現時失去這個臨時的家，提着大件行李的他亦顯得無奈，並説，「都冇咩打算㗎，今晚咪搵個後樓梯瞓囉！」

當「麥難民」多年的May may，這兩星期要遷出麥當勞這個「家」。（李澤彤攝）

May May流連各區 感覺被遺忘

另一個居於麥當勞多年的May May 表示，一向以來，會到各區麥當勞睡覺，深水埗麥當勞一向較多人居住，相信是因為較為安全、舒適，又可以為電話充電，但她亦發現，近月24小時麥當勞數量減少，可以用作睡覺的地方愈來愈少，坦言理解情況，但今晚起要暫時遷出這個「家」，也會感到徬徨，「感覺係又愛又恨，人哋只係開門做生意，佢有呢個決定理所當然，當然冇得休息係冇咁開心，但係理解嘅，其實問題係出於政府唔會協助。」

她又説，留意到麥當勞分店近日生意因疫情回落，早有心理準備會減少開放時間，但未有想到這個決定來得突然，現時正在考慮今晚休息的地方，此外，她又提到，近日不少運動場、文娛中心逐一暫停開放，令他們難以用作洗澡，要保持個人衛生抗疫相當困難，「其實我哋都係社會一份子，但永遠都被遺忘，你叫我哋抗疫同時，又唔畀我做清潔，咁樣只會令其他人更加抗拒我。」期望政府能夠開放部份地方用作露宿者作個人清潔。

May May又説，深水埗麥當勞一向有近40人居住，意味着疫情之下，這裏有40人不能「居家抗疫」，流離失所，有餐廳職員指，由於餐廳燈光為中央控制，關閉一樓樓層將會以布帶圍著並貼出告示，不會將燈光關上。

▼2017年8月 觀塘裕民坊麥當勞結業前最後一夜▼