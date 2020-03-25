【武漢包機】一家四口滯留似「禁錮」　蔡先生：最掛住香港的自由

港府兩班包機今日（25日）接載滯留在湖北省的逾200名香港居民返港。第一班航班於下午6時前抵達香港機場，身穿保護衣的衞生署人員登上飛機進行檢疫。 蔡先生一家四口滯留在湖北省黃石市兩個多月，曾經一度遇到食物緊缺的問題。受困湖北逾月，回到香港仍要家居檢疫，蔡先生表示接受，並感嘆「最掛住香港的自由。」

蔡先生一家四口在1月下旬前往武漢探親，無奈遇上封城，困在黃石兩個多月。 （梁鵬威攝）

下午6時，第一班接載滯留湖北港人返港的班機抵達，陸續有乘客步入接機大堂。與從歐美返港的乘客不同，從湖北回來的乘客不需要配戴電子手環，只需要回家後接受14天的家居檢疫。

蔡先生說在湖北滯留時，「會有人專門睇住你，唔聽話就捉住你。最掛住香港的自由。」 （梁鵬威攝）

困黃石兩個多月 「唔聽話就捉你」

蔡先生一家四口在1月下旬前往武漢探親，無奈遇上封城，困在黃石兩個多月。他表示最大的困難是食物緊缺，肉類的價錢很貴，一家人以食蔬菜為主。他說在湖北滯留時，「會有人專門睇住你，唔聽話就捉住你。最掛住香港的自由。」

蔡先生說，本身想要爭取第一批班機返港，但是等了很久都得不到肯定的答覆，一度感到失望。今次終於可以返港，感覺「鬆了一口氣。」返港後仍然需要家居檢疫14日，他表示可接受，自己都會遵守。本身在港做電梯維修行業的蔡先生表示工作已經受到影響，之後會和老闆商量之後的安排。

接受家居檢疫安排

另外都是從黃石市回來的陳小姐表示，年廿八回湖北探親，其後便在湖北滯留了2個多月，憶起當地封城多天仍猶有餘悸。雖然在香港沒有工作，但自己12歲的小朋友一個人在香港，令她十分擔心，因此一直想要盡快回港。

回港後仍要自我家居檢疫14日，她則表示接受，「大家安心、開心就好。」她又指，湖北當地人都配合政府安排，不會出街，她強調「我哋應該好安全，大家在湖北都唔出街。湖北應該係最安全的城市了！」她說回來心情「半憂半喜」，指見到香港每日都有幾十單確診，有些擔心。

隨團出發協助滯留港人返港的急症科醫生蕭粵中6時許也步出機場。（袁澍攝）

隨團急症科醫生蕭粵中：航班順利

隨團出發協助滯留港人返港的急症科醫生蕭粵中6時許也步出機場。他自己只配戴了口罩，但所有行李用膠袋封起。他表示，整個航班順利，但有個別長期病患需要照顧。他說今次的包機與上次武漢包機有些不同，內地疫情已經有好大分別，機上的隨團醫護人員都有做足防護措施，故與上次一樣，相關的醫護人員毋須隔離，便可回日常的工作崗位工作。