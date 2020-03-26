【新冠肺炎・最新】消息：增17宗初步確診　蘭桂坊演出群組添一人

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本港截至昨日（25日）下午累計411宗（當中410宗為確診，1宗仍為疑似個案）；晚上本港再增加最少3宗確診和2宗初步確診，當中包括駐守深水埗警署的一名22歲新紮師姐，她前日不適，昨初步確診，有多達90人或與她有接觸，料今日（26日）有最終結果。 蘭桂坊疫情惡化，其中樂隊群組的患者增至13人，當中包括8名樂隊成員、2名酒吧侍應、3名顧客。政府擬推禁酒令，遇到強力，而繼麥當勞後，大家樂集團也宣布暫時取消晚市堂食，周五晚起生效。 專家警告本港未來數日是關鍵，呼籲減少人群聚集，否則恐陷沙士疫境。

【疫情趨勢分析】六日內確診倍增至逾400 傳染病專家警告勿鬆懈

【新冠肺炎】衞生署熱線護士爆料：人手不足無協調 有人要求野蠻

【英留學生回港全程直擊】重裝備上機對比鮮明 撲機票歷盡艱辛

【14:50】消息指，下午增三宗初步確診個案，即今日初確診數增至17宗。其中一名71歲男病人於3月25日從英國返港，他入院時有發燒，肺片有花，已由北大嶼山醫院轉送瑪嘉烈醫院。病人是第188宗及189宗個案的接觸者，早前確診的兩人是兩父子。

而廣華醫院增兩宗個案，其中一人是一名25歲男病人，他於3月24日從美國返港，需接受家居檢疫。

▼最新一輪防疫措施▼

+ 6 + 5 + 4

【12:10】Now新聞台報道指，該台第二名剪接師因發燒入院檢測，原本昨日接獲衞生署電話指其初步確診，但經再三測試均呈陰性，剪接師並未列作確診個案。

【10:37】據了解，聯合醫院增兩人初步確診，分別是32歲男病人及65歲男病人，兩人情況穩定。博愛醫院增一宗個案，33歲男病人3月15日從英國倫敦返港，翌日曾在博愛醫院取樣本化驗，當時結果是陰性；最新的樣本結果呈陽性，有待衞生署覆檢。

此外，亞博檢測中心再增兩宗個案，均轉送到北大嶼山醫院，分別是一名62歲男病人及45歲男病人，兩人的咽喉及鼻咽拭子樣本呈陽性，後者曾到英國倫敦。今早至今累計增14宗初步確診個案。

【09:50】蘭桂坊酒吧Insomnia再增一女服務員初步確診，病人是一名50歲女子，與早前確診的第360宗個案一同工作，病人目前在瑪麗醫院留醫。蘭桂坊演出群組至昨晚已有13人確診，包括樂隊成員、酒吧服務員及顧客。

同院另外兩病人均曾外遊，其中一名30歲女病人紐約返港後在家居檢疫。另一名25歲男子從英國倫敦經新加坡返港，返港航班上與一名確診者同機。

【09:42】據悉，本港增6宗初步確診新型肺炎個案，其中一名78歲男病人經北大嶼山醫院篩查找出；另有兩宗個案在亞博檢疫中心被轉往威爾斯親王醫院，兩名女病人分別26歲及19歲。

1名63歲初步確診女病人來自東區醫院，她是玻利維亞旅行團的團友之一，3月20日從加拿大返港，該群組早前已有7人確診。

大埔那打素醫院的20歲男病人是留學生，從英國返港；而將軍澳醫院的20歲男病人亦有外遊史，他從紐約回港。

【08:18】截至周四（26日）上午8時18分，全國確診病例81960宗，累計死亡人數3293人，現存疑似病例159宗，治癒病例74196宗；在重災區湖北，累計67801宗確診，死亡總數3169人。

昨日總覽：【新冠肺炎・3.25】增至411人染疾 晚上再多4確診2初步確診

【新冠肺炎】駐守深水埗警區22歲女警初確診 為第二宗警員個案

【新冠肺炎】深水埗22歲女警初確診 曾靶場練槍與90名人員有接觸

【新冠肺炎】林正財：本港處大爆發邊緣 應研人群聚集限10人以下

+ 9 + 8 + 7

【英留學生回港全程直擊】重裝備上機對比鮮明 撲機票歷盡艱辛

【08:10】英國上周已宣布學校停課，加上當地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情有擴展趨勢，故不少香港的英國留學生決定回港避開疫情。於英國讀書的Nathan，坦言擔心當地「佛系」抗疫，與家人商討後買機票從多哈轉機回港。他坦言當地防疫用品難買，幸好在一月初已購入口罩及搓手液，故不用「祼裝」上機，但他於機上也不敢去洗手間，全程以連帽外套包裹身體及頭部，與機上無戴口罩的外籍人士形成強烈對比。

【新冠肺炎】衞生署熱線護士爆料：人手不足無協調 有人要求野蠻

本港實施多項入境限制措施，衞生署設立熱線「21251122」，讓受檢疫人士出現徵狀時求助，但號碼亦變成「篤灰熱線」，有人舉報戴着手帶違規外出的人。有衞生署衞生防護中心接聽熱線的護士接受《香港01》訪問時透露，熱線職員只得約70人，人手不足問題嚴重，政府部門溝通不足，無法處理全部檢疫人士需要，市民「篤灰」亦只能轉介他們報警，強調不接受舉報。該職員又指，不少致電的人要求野蠻無理，呼籲市民防疫要有同理心，減少外出幫醫護。

【新冠肺炎】教育局推免費有聲繪本 籲父母教學童防疫、關心他人

【新冠肺炎】電子課減停課影響 秩序易控惟校長憂難回歸紙本教學

【新冠肺炎】停課不停學 老師直播教生活技能 助小六生準備升中

+ 8 + 7 + 6

+ 7 + 6 + 5

【新冠肺炎】馬會撤勞景暘見習騎師牌照 消息：檢疫期跑街兼放相

【05:30】由本月19日（上周四）起，所有從外國抵港人士，均需接受強制家居檢疫14天。據了解，21歲見習騎師學員勞景暘日前從澳洲回港，需接受14日隔離檢疫，但期間曾外出跑步及拍照放上社交媒體，被發現違反檢疫令。馬會昨日（25日）撤銷上月發給勞景暘的見習騎師牌照，在港正式出道之路受阻。

馬會回覆指，由於一項僱傭相關事宜而撤回勞景暘的見習騎師牌照，對於僱傭相關事宜概不作評論。

+ 2

【04:06】澳門周四（26日）凌晨宣布新增1宗輸入性病例，患者是一名27歲由美國回澳的男子，他從紐約乘坐國泰航空周三（25日）飛抵香港機場，轉乘旅遊危機辦專車經港珠澳大橋口岸回澳門，因出現發熱等症狀，被直接送往山頂醫院特別急症室接受鼻咽拭子檢測，樣本結果呈陽性，現在隔離病房接受治療，情況一般。澳門至今累計確診增至31宗。

【新冠肺炎】蘭桂坊酒吧群組增至13人染疫 揭兩患者早到同一酒吧

【新冠肺炎】亞博明設臨時樣本採集中心 抵港者可即場交深喉唾液

【新冠肺炎】公院設室外帳篷等候區 安排懷疑個案等檢測結果

【02:10】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在港繼續蔓延，本港昨天（25日）增加24宗個案，令累計個案增至410宗確診和1宗疑似。新增的個案中，有3人與蘭桂坊酒吧Insomnia有關，分別是該酒吧的侍應、樂隊成員、光顧的國泰機師。

根據衞生署昨晚公布資料，該群組總染疫人數擴大至13人，當中有2人是早前的確診者，不過一直未有發現他們與這間酒吧有關連。二人分別是第182宗個案、50歲女子，她是加拿大國際學校的文員，以及第227宗個案、28歲男子，他曾在5天內到3間PURE Fitness分店健身。

Insomnia酒吧群組資料

+ 8 + 7 + 6

【新冠肺炎】料3月入境旅客或不足八萬人 比沙士最低位再低八成

【新冠肺炎】機場八成店舖關門 員工點貨 餐廳食客稀少

【新冠肺炎】深水埗麥當勞40麥難民今起流離失所 住客將瞓後樓梯

【新冠肺炎】大家樂周五起晚6:30後停堂食 PizzaHut、美心未調整

【澳牛．新冠肺炎】周四起暫停營業 職員放無薪假：50年來第一次

+ 14 + 13 + 12

▼最新一輪防疫措施▼

+ 6 + 5 + 4