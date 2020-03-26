【新冠肺炎】調查：新年後失業者升4倍　團體促設短期失業津貼

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐，各行各業受到重創，最新失業率達3.7%。有團體今日（26日）發布一項調查，訪問了逾350位基層市民，發現失業人數在農曆新年後急升近4倍。 團體表示，失業或工時不足人數未被納入職津範圍，促政府設立短期失業津貼，補助有需要人士。

有調查發現，失業人數在農曆新年後急升近4倍。（黃詠榆攝）

樂施會、循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心、關注綜援低收入聯盟、民社服務中心在今年3月16至22日期間進行一項調查，以電話訪問了364位居於劏房，或月入低於家庭入息中位數七成的基層。

農曆年後僅四分一受訪者仍全職

調查發現，失業人數由農曆新年前32人，新年後至今大幅上升至161人，升幅約4倍。另外。新年前有128名受訪者擔任全職工作，新年後只剩50人仍有全職。

至於失業原因，有三成受訪者表示因僱主或介紹人沒提供工作機會，兩成為公司裁員。團體認為，疫情嚴重打擊各行各業，基層打工仔首當其衝。

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近一成人表示需向財務公司借錢

調查又發現，有七成（71.5%）受訪者表示會減少日常或食品開支，三成七（37%）表示要向親友借錢，近一成（8.8%）人更表示需向財務公司借錢。

團體表示，由於失業、就業不足的人未被納入職津範圍，建議政府設短期失業津貼，發放每月5,800元的津貼，發放期不少於6個月。另外，政府亦應帶頭開創職位，參考2003年沙士做法，增加短期就業職位。