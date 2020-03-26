【疫情趨勢分析】六日內確診倍增至逾400　傳染病專家警告勿鬆懈

本港的新型冠狀病毒肺炎確診宗數持續上升，至昨日（25日）累計有411宗確診個案（包括410宗確診及1宗疑似），過去一周的升幅較之前顯著，平均每日增30宗個案，其中有兩日更錄得44宗及48宗的增長。分析疫情趨勢，從1月22日首宗確診、政府翌日正式公布開始，到39日後確診數突破100宗；但從100宗到200宗，僅相差17日；200到400宗倍增，更只相差6日。 醫學會傳染病顧問委員會主席、呼吸系統科醫生梁子超估計，升幅或與3月初本港仍未叫停外遊有關，一些於3月初如期出發旅遊的人士近日回港後確診，亦有部份人在社區內活動致令出現群組個案。他指萬一鬆懈，香港或於數日內出現由輸入個案引發的傳播。

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新型肺炎疫情由去年12月於中國武漢爆發，發展至3月，疫情已蔓延至全球，世衞於3月11日宣布疫情屬全球大流行。分析疫情趨勢，從1月22日首宗確診、政府翌日正式公布開始，到39日後確診數突破100宗；但從100宗到200宗，僅相差17日；200到400宗倍增，更只相差6日。

翻查政府的公布，港府3月8日呼籲市民應減少不必要外遊，但至3月17日才向海外大部份地區發出紅色外遊警示，19日起要求海外抵港人士強制檢疫14日，至25日檢疫地區涵蓋至從澳門及台灣入境的人士，同日亦停止全部轉機服務。

數據顯示，自港府宣布發紅色外遊警示後的一周，每日平均確診宗數增加逾30宗，其中於3月20日錄得單日最高升幅48宗，當中35人均有外遊史，包括8名留學生。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片） 料有港人如期旅遊 推高近日確診宗數 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，留學生確診的比例不算太高，估計升幅與港府月初未叫停外遊有關，有部份旅行團3月初如期出發，近日回港後潛伏期完結始發病，有部份人在社區內活動、上班等，令相關群組個案陸續出現。 至於「搶閘」於檢疫要求生效前返港的留學生，梁子超指部份人抵港前已有病徵，料因當地文化較少人戴口罩，加上當地年輕人感染比例較高致染病。他提醒市民不應鬆懈，否則或再出現由輸入個案引發的新一輪傳播。

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入春漸暖 醫生：料對病毒傳播率影響不大

近日本港氣溫開始回升，或有助縮短病毒存活的時間，但梁子超指，新型冠狀病毒在環境殘留的時間較流感病毒長好幾倍，轉天氣料對病毒傳播率的影響不大，市民切忌「望天打卦」等候病毒隨入春消失，應繼續注意個人衛生，做好防疫措施。

新冠肺炎疫情全球大流行，海外疫情嚴峻，不少港人回港避疫。（梁鵬威攝）

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