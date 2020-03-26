【武漢包機】政府第二輪包機全部回港　聶德權、曾國衞交代詳情

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

政府自昨日（25日）起，一連兩日派出專機接載滯留湖北省的港人返港，昨日共成功接載281人回港。港府今日繼續派兩班包機接載，兩班包機將分別於下午5時和8時17分抵達香港國際機場。

政府今日繼續派出第二批專機接載滯留在湖北省的香港居民回港，入境處職員在武漢天河國際機場向乘搭專機的香港居民派發健康申報表。（政府圖片）

政府預計，今日可接載約280名滯留在武漢以外的地區港人，如咸寧、孝感等地，由兩班航班接載返港。近下午1時，乘坐第一班包機的港人，陸續到達武漢天河國際機場，有港人等候期間表示：「可以返屋企好開心」。

在下午四時半，乘坐第二班包機港人陸續到達武漢機場。約兩小時後，政府團隊已登上今日第二班專機，與滯鄂港人正啟程回港。

+9
+8
+7

聶德權返港後會見傳媒，指今日兩班機接載271名港人，主要來自咸寧及孝感市，並有數十名港人來自其他較偏遠地方。聶德權指，今次第二輪包機合共4班機，接載了558名港人。

曾國衞指，今次的包機行動都十分暢順，可以形容為「非常成功」。

航空公司職員今日在武漢天河國際機場向乘搭專機的香港居民派發機票。（政府圖片）

【武漢肺炎禁酒令】回顧歷史系列 上世紀的美國禁酒令
【武漢肺炎】湖北省三地機場25日復航　武漢機場料4月8日之後復航
余文樂IG轉載「武漢肺炎」新聞惹公關災難　再次觸動內地網民神經
【武漢肺炎】美CNN記者讚香港人戴口罩避免聚集　機場檢疫嚴格
【武漢肺炎】英國人永不戴口罩之迷
【武漢肺炎下的TGIF】五款簡易雞尾酒調製教學（三）

▼最新一輪防疫措施▼

+6
+5
+4
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。